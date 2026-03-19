Libri e sport, ecco i 20 semifinalisti del Bancarella Sport 2026

Roma, 19 mar. (askanews) – La prima Commissione di scelta del Premio Bancarella Sport, dopo aver letto e valutato con attenzione i titoli pervenuti in esame, ha individuato i 20 volumi semifinalisti dell’edizione 2026. Venti racconti – informa una nota – che hanno come protagoniste, storie di Atletica, Automobilismo, Calcio, Ciclismo, Rugby, e soprattutto – viste le recenti celebrazioni di Milano Cortina – Sci, Alpinismo ed indimenticabili Campioni e Campionesse delle Olimpiadi invernali. Gli autori, giunti a questo punto, si contenderanno la finale di Pontremoli del 12 settembre prossimo.

Ecco i 20 titoli in gara che entro il mese di aprile diventeranno sei, decretando così i Vincitori del Premio Selezione: NEVER GIVE UP.L’INCREDIBILE IMPRESA.DAVE WOTTLE di GIANLUCA MORASSI edito da BOLIS EDIZIONI L’ULTIMO FINALE POSSIBILE di PAOLA CEREDA edito da BOLLATI BORINGHIERI EDITORE LA STORIA DEL TENNIS IN 50 RITRATTI di PAOLO BERTOLUCCI e VINCENZO MARTUCCI edito da CARLO GALLUCCI EDITORE LE DOLOMITI. LO SPETTACOLO INFINITO di PAOLO PACI edito da CORBACCIO STRADE NERE di MARCO PASTONESI edito da EDICICLO EDITORE LA PROFEZIA. MAGIC MARQUEZ di CLAUDIO MARCELLO COSTA edito da EDIZIONI DEL GIRASOLE TRE CUORI E UNA PALLA OVALE di RAFFAELE GEMINIANI edito da EDIZIONI LA MEMORIA DEL MONDO DUE VITE. LO SLALOM PARALLELO CON MIA FIGLIA FEDERICA BRIGNONE di MARIA ROSA QUARIO edito da EDIZIONI MINERVA GHEDO. NON HO FRETTA MA VADO VELOCE di KRISTIAN GHEDINA e LORENZO FABIANO edito da EDIZIONI MINERVA HO SFIORATO IL CIELO di PAOLO DE CHIESA e SERGIO BARDUCCI edito da EDIZIONI MINERVA IL MITO DA RAPIRE. ENZO FERRARI E L’OMBRA DEI SEQUESTRI di ANDREA CORDOVANI edito da EDIZIONI MINERVA LA MIA OLIMPIA IN 100 STORIE + 1 di DAN PETERSON e UMBERTO ZAPELLONI edito da EDIZIONI MINERVA LACQUES ANQUETIL IL SULTANO di BEPPE CONTI edito da EDIZIONI MINERVA LE DONNE DI CORTINA 1956 di ANTONELLA STELITANO e ADRIANA BALZARINI edito da EDIZIONI MINERVA LA COLPA E’ DI CHI MUORE di MARCO BELLINAZZO edito da FANDANGO LIBRI ALLA JUVE MAI. VITA GRANATA DI NATALINO FOSSATI di ANDREA RICCA BARBERIS e SILVIA VADA edito da KINDLE DIRECT PUBLISHING CLAUDIO CHIAPPUCCI. I LUOGHI DEL DIABLO di CLAUDIO CHIAPPUCCI e FEDERICO VERGARI edito da LAB DFG QUARTI DI GLORIA di GERARDO DE VIVO e SERENA SARTINI edito da LAB DFG CORTINA 1956 di ANDREA GOLDSTEIN edito da RUBBETTINO DAL VOSTRO INVIATO di ALBERTO CERRUTI edito da ULTRA SPORT

Il Segretario del Premio, Ignazio landi; il Presidente della Commissione Paolo Francia; i membri della Fondazione Città del Libro, Pietro Mascagna e Giovanni Tarantola; i Presidenti delle Associazioni dei Librai, Angelo Panassi e Roberto Lazzarelli; i Direttori delle Principali testate giornalistiche sportive, Stefano Barigelli per la Gazzetta dello Sport, Guido Vaciago per il Tuttosport, Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport; il Presidente dell’Ussi, Gianfranco Coppola; il Direttore della Comunicazione del Coni, Danilo di Tommaso; il Direttore Editoriale del TGCom Paolo Liguori; il Direttore di Sky Sport, Federico Ferri; il Direttore di Rai Sport, Marco Lollobrigida; il Rappresentante del Panathlon International, Edoardo Ceriani, Luca Veroni collaboratore della Fondazione Città del Libro e Stefano Zanetto in rappresentanza di Vittoria Assicurazioni S.p.A., saranno invitati ad esprimere le loro preferenze decretando i 6 finalisti.

Gli Autori Vincitori del Premio Selezione Bancarella Sport 2026 dovranno scaldare i motori, perché come è tradizione, si ritroveranno in tour per la presentazione della sestina, il 3 giugno a Milano, presso la sede di Vittoria Assicurazioni S.p.A., poi a Lucca l’8 giugno nella consueta serata organizzata dal Panathlon; seguirà l’evento in piazzetta a Portofino del 27 agosto, alla Presenza del Presidente del Panathlon International, Giorgio Costa ed infine si concentreranno a Pontremoli, in Piazza della Repubblica per la serata di consegna del San Giovanni di Dio, al vincitore assoluto, il 12 settembre.