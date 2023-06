Libri, ecco il ricettario per “intolleranti”: come cucinare senza glutine, carne e zuccheri

“Questo non è il solito libro in cui si privano le ricette di qualcosa e finita lì, non pensatelo neanche: questo è un libro che risponde a dubbi e domande. È indirizzato a tutti, a chi non può mangiare certe cose e a chi non vuole, per ragioni salutistiche ma anche etiche. Un manuale utile da tenere sempre a portata di mano per poter vivere una vita più sana, con leggerezza e consapevolezza, ma senza rinunciare al piacere della buona tavola”. Così Shamira Gatta presenta il suo libro “Mangiare con gusto alla faccia delle intolleranze” (Vallardi editore, pagine: 228 – prezzo: 14,90 euro), 200 ricette sane e golose per chi soffre di allergie e intolleranze, per chi sceglie una dieta senza carne o povera di zuccheri e di sale. Il primo ricettario che unisce alle esigenze alimentari i profumi e i colori della cucina di sempre.

Intolleranze, allergie, scelte etiche o salutiste: al giorno d’oggi i motivi per cui si decide di fare a meno di certi alimenti sono molteplici. Un’alimentazione priva di ingredienti di origine animale o di glutine, povera di zuccheri o di sale è più che mai possibile – e la ristorazione lo ha ben presente. Eppure resta ancora da superare il pregiudizio che una “cucina senza” sia per forza priva di gusto e compromessa nelle consistenze. Organizzato per rubriche, ognuna delle quali esclude l’alimento problematico, questo ricettario dimostra il contrario: intercetta le necessità alimentari e unisce la cultura gastronomica e il gusto per il buono alle tecniche base della cucina moderna e ai trucchi da chef, per rendere i nostri piatti unici e al passo coi tempi.

Ricette senza glutine, ricette senza uova, ricette senza latte, ricette senza carne, ricette senza zucchero o povere di sale: con un pizzico di creatività e una spolverata di inventiva, Shamira Gatta offre al lettore l’occasione per rinnovare il menù della nostra cucina all’insegna del sapore, grazie a piatti gourmet, d’effetto e nutrizionalmente corretti.

Un ricettario inclusivo per tutti coloro che cercano vie alternative alla cucina tradizionale senza dire addio al gusto e alla golosità. Shamira Gatta, classe 1987, origini istriane, scrive sul blog “Lovely Cake”, dove raccoglie le sue esperienze di cucina e di viaggio, insieme alle sue ricette. Completamente autodidatta, fin da giovanissima riceve l’attestato “Chef del Piacere Voiello” e apre una rubrica sulla cucina molecolare, pubblicando il suo primo libro “Alchimie in cucina” (2012).