Libri: editore Cantagalli, ‘Feltrinelli rifiuta ordini volume su ddl Zan, è censura?’**

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Siamo purtroppo costretti a comunicare un grave disservizio a danno di un volume stampato per i nostri tipi e intitolato ‘Legge omofobia perché non va. La proposta Zan esaminata articolo per articolo’, a cura di Alfredo Mantovano”. Lo afferma la casa editrice Cantagalli in una nota. “Con amarezza, infatti -si legge nel comunicato- anche per un dovere di tutela dell’Opera in questione e degli autori, dobbiamo costatare che, nonostante il libro sia stato distribuito in libreria dal 18 marzo 2021, dopo ripetute segnalazioni di clienti che desideravano acquistare il saggio presso la catena di librerie Feltrinelli, il volume a tutt’oggi non è presente in tale catena (è presente invece e disponibile su Librerie Feltrinelli on-line) e che i clienti interessati al libro non hanno la possibilità ancora oggi di acquistarlo, neppure ordinandolo, presso tale catena”.