Libri, esce “Io sono Elettra” di Marco Panella

Roma, 11 nov. (askanews) – Rai Libri presenta “Io sono Elettra” di Marco Panella. La storia d’amore mai raccontata tra Guglielmo Marconi e la sua nave, il nuovo romanzo di Marco Panella, che accende una luce su una relazione inedita, intima e profonda tra l’inventore della radio e il panfilo Elettra, la sua amata compagna di viaggio e sperimentazione.

Dalla costa livornese fino alle traversate oceaniche, Panella racconta la passione di Marconi per il mare e il suo legame speciale con la nave Elettra, da lui rinominata e trasformata in uno strumento di ricerca e innovazione. “Io sono Elettra” è una storia di intuizioni pionieristiche, conquiste scientifiche e la ricerca di una compagna d’avventura, con l’Elettra che assume la veste di una presenza viva e vibrante, essenziale per le scoperte di Marconi e per i viaggi che hanno segnato il progresso delle telecomunicazioni mondiali.

Nel 1919, quando Guglielmo Marconi – ormai figura di spicco della scienza e dell’imprenditoria internazionale – incrocia per la prima volta lo sguardo sul panfilo Rovenska, è un colpo di fulmine. La rinomina Elettra e da quel momento la sua vita sarà per sempre intrecciata alla nave, compagna di imprese storiche come la prima trasmissione radiofonica transoceanica. Attraverso uno stile coinvolgente e poetico, Marco Panella ci conduce in un viaggio emozionante nella vita del celebre inventore, esplorando le tappe della sua affermazione e i momenti di intimità e solitudine, con il mare come sfondo e l’Elettra come fedele alleata.

“Io sono Elettra” di Marco Panella, edito da Rai Libri, è in vendita nelle librerie e negli store digitali dal 13 novembre 2024.

Marco Panella è un esperto di storia del costume italiano, curatore di mostre e festival culturali, e uno studioso della Space Age. Tra i suoi lavori precedenti, si ricordano Il cibo immaginario. Pubblicità e immagini dell’Italia a tavola, Pranzo di famiglia. Una storia italiana, e il thriller Tutto in una notte.

Questo romanzo si inserisce nella collana Cristalli Sognanti di Rai Libri, dedicata alle storie che aspirano a diventare visioni, con racconti pensati per il grande schermo o per le serie TV, firmati dai migliori autori italiani.