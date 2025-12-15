Libri, esce la prima monografia dedicata a The Prism

Roma, 15 dic. (askanews) – Esce “A Journey into your Inner Self”, prima monografia dedicata a The Prism, che racconta al pubblico il percorso artistico e spirituale che, da più un decennio, guida e ispira la sua produzione creativa. Dopo il consolidamento sulla scena nazionale e internazionale di The Prism, grazie all’apertura del The Prism Core Center a Milano e di mostre di rilievo in musei e spazi espositivi a Brescia, New York, Abu Dhabi e Capri, “A Journey into your Inner Self” è lo strumento-chiave per far comprendere al pubblico il senso complessivo del percorso e delle opere di The Prism, nome d’arte di Stefano Simontacchi.

L’artista stesso si è così espresso in merito a questo volume: “Considero l’arte uno strumento di ricerca e di rivelazione di quella parte di noi sconosciuta anche a noi stessi. La mia espressione artistica è la parte di visibile di una ricerca spirituale durata oltre trent’anni e alimentata dal desiderio di comprendere il senso più profondo della vita. Dopo un lungo periodo in cui la mia arte era concepita ad hoc solo per poche persone che mi chiedevano aiuto, ho deciso di iniziare a fare opere per la collettività. Questo viaggio di apertura al mondo è iniziato con l’esposizione pubblica del percorso iniziatico Project Revelation, 2023 e continuato con molte altre esposizioni”.

“Il mio percorso di ricerca sullo scopo della vita e la sua rappresentazione in forma d’arte trova la sua sintesi in questo volume – ha aggiunto – che riunisce in un unicum immagini che hanno assonanze con il mio lavoro, le intuizioni teoriche di riferimento e una esaustiva antologia delle opere finora prodotte. Le mie opere rappresentano immagini che mi arrivano in meditazione, mettendo da parte ego e aspettativa e facendomi un canale energetico aperto. Sono ‘portali’ che aiutano l’osservatore ad entrare in un’altra dimensione, quella più profonda e nascosta: quello spazio tra gli eventi dove il proprio sé è in connessione autentica con il Tutto. Ogni portale ha una precisa funzione energetica. Viviamo un tempo di grande cambiamento e credo sia necessario trovare il tempo per ritrovare la consapevolezza del sé e del senso che vogliamo dare alle nostre vite”.

Il volume, curato da Marco Senaldi e edito da Electa, raccoglie in apertura le voci di importanti protagonisti del panorama contemporaneo internazionale come Marina Abramovic, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Helidon Xhixha e Alberto Biasi, che si sono avvicinati all’opera di The Prism riconoscendone il profondo valore esistenziale. Il libro è articolato in tre sezioni. La prima, intitolata Ispirazioni, raccoglie una serie di opere d’arte, simboli, edifici architettonici, scene da film, sigilli filosofici, icone, laboratori scientifici e suggestioni letterarie che hanno costituito a vario titolo fonti “ispirazionali” per l’energia spirituale dell’artista. La seconda parte, Rivelazioni, comprende un saggio critico del curatore Marco Senaldi, suddiviso in sette capitoli denominati “stanze”, proprio come sette sono gli ambienti che accolgono il visitatore del Project Revelation, l’installazione esperienziale che è al centro dell’attività di The Prism. Ciascuna stanza è “arredata” con una serie di elementi che hanno lo scopo di aiutare il lettore ad ambientarsi nell’universo creativo di The Prism. Dal concetto di “svuotamento” per accogliere l’arte in quanto canale vuoto, ad un’analisi ravvicinata del significato di forme, colori, simboli, materiali, parola e suono che caratterizzano i portali energetici, passando per il viaggio esperienziale Project Revelation, Senaldi rende fruibile al lettore l’intensità e la ricchezza di The Prism.

La terza parte, intitolata Visioni, infine, costituisce la prima esaustiva raccolta dei portali realizzati da The Prism tra il 2010 e il 2025, mostrandone non solo la l’oggettiva bellezza e l’inedita potenza evocatrice, ma anche le diverse tipologie che ne compongono le collezioni.

“In un’epoca attraversata da conflitti politici, devastazione morale e smarrimento esistenziale, la proposta di The Prism giunge come una boccata d’aria pura, un momento rigenerante capace di farci riflettere sul senso delle cose e di noi stessi – ha detto il curatore Marco Senaldi – quando le opere di The Prism catturano la nostra attenzione, diventa impossibile sfuggirgli: ciò che inizialmente percepiamo come innegabile bellezza estetica, si rivela ben presto un potere energetico in grado di riconnetterci con la più elevata spiritualità”.