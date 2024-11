Libri, esce “Mamma torna presto”: il primo romanzo di Laura Latino

Roma, 21 nov. (askanews) – Esce in libreria “Mamma torna presto!” il primo romanzo di Laura Latino, avvocato, ideatrice del blog Just4Mom (oltre 40mila follower sia su Instagram che su Facebook) che dà forma, con questo testo, alla sua innata passione per la scrittura e a una storia avvincente e intrigante, divertente e serissima nella quale, tra colpi di scena, momenti di grande ilarità e tragicomici, l’autrice affronta uno dei temi più spinosi della nostra epoca: quello delle donne madri e in carriera.

“Amo leggere e amo scrivere di qualsiasi cosa, ma un giorno mi sono resa conto di non aver mai letto o scritto qualcosa che veramente mi rappresentasse. Così mi sono buttata, poi appassionata e, adesso, eccoci qua con la pubblicazione”, spiega Laura Latino.

Un libro che non si ispira a qualcuno in particolare, né alla sua vita né a quella di qualche amica ma che ha il sapore di entrambe: “In ogni personaggio c’è qualcosa di ciò che sono o di ciò che vorrei essere”.

Un romanzo che si prepara ad essere il primo di una serie: “Il seguito è già tutto nella mia testa. È come se i miei personaggi vivessero davvero. Immagino anche cosa stiano facendo in questo momento”.

Luca Rallo, fondatore di Brandtopia e di Brandtopia Edizioni, afferma: “Quando ho letto in anteprima questo libro, mi sono chiesto perché nessuno ancora avesse pubblicato una storia così coinvolgente sin dalle prime righe. Laura scrive molto bene, è evidente che la sua è una dote innata, riuscendo ad entrare subito in empatia con il lettore”.

“Mamma torna presto!” è la storia di Anna, madre e professionista, alle prese con le sfide quotidiane legate alla maternità, al lavoro e ai sensi di colpa: “La storia ideata da Laura esplora la condizione delle donne con ironia e realismo: la madre in carriera, protagonista del libro, affronta una continua tensione tra le esigenze professionali e familiari. Per conciliare questi aspetti, è fondamentale adottare un approccio realistico, che permetta di ridimensionare le aspettative e abbandonare l’idea di perfezione. Il supporto della famiglia a casa e del team al lavoro, insieme a modalità di lavoro flessibili, possono consentire alle donne di alleggerire il peso della responsabilità e di dedicarsi tanto ai figli quanto alla crescita professionale. Da uomo e padre, mi sento di dire che è fondamentale agevolare e supportare le donne in questo delicato percorso con tutto l’aiuto possibile”, conclude Luca Rallo.

“Mamma Torna Presto!” di Laura Latino è disponibile in formato cartaceo e lo sarà presto anche in digitale. Il romanzo conta 148 pagine e ha un prezzo di copertina di €15,00. È possibile acquistarlo nelle principali librerie italiane e su piattaforme online come Amazon, youcanprint, Feltrinelli, IBS e Mondadori Store.