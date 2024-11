Libri, esce “Renzo Arbore Bontà Vostra” di Gianni Garrucciu

Roma, 12 nov. (askanews) – Rai Libri presenta “Renzo Arbore Bontà Vostra” di Gianni Garrucciu, edizione aggiornata e ampliata di “Renzo Arbore, vita, opere e (soprattutto) miracoli”, che ricostruisce le varie figure del “Renzo nazionale” e raccoglie gli interventi di personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell’arte, che danno una lettura a tutto tondo del personaggio: da Pippo Baudo a Roberto Benigni, da Gianni e Barbara Boncompagni a Carlo Conti, Fiorello, Nino Frassica, Marisa Laurito, Mariangela Melato, Gigi Proietti, Gege Telesforo, Paolo Villaggio e tanti altri ancora.

Il libro propone anche una rilettura critica dell’uomo e dell’artista, di un personaggio trasversale che ha saputo unire generazioni e pubblici diversi nel nome della cultura popolare, contribuendo alla trasformazione del prodotto e del linguaggio, in radio come in televisione, nella musica come nel cinema. A impreziosire il volume la prefazione di Sergio Zavoli e l’ampia introduzione firmata dallo stesso Arbore.

“Renzo Arbore Bontà Vostra” edito da Rai Libri nella collana Optima, è in vendita nelle librerie e negli store digitali dal 13 novembre 2024. Euro: 12,90.