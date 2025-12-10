Libri, Francesco Monaco presenta “La libreria degli attimi sospesi”: quando la magia profuma di mare e di ricordi  

La Libreria Raffaello – Books & Coffee, nel cuore del quartiere Vomero, ha ospitato la presentazione del nuovo romanzo di Francesco Monaco, La libreria degli attimi sospesi, pubblicato da Apeiron Edizioni.

Un’opera di narrativa che unisce memoria, radici familiari e realismo magico, ambientata tra Milano e Forio d’Ischia, dove una libreria diventa eredità e gli “attimi sospesi” si trasformano in bussola per ritrovare sè stessi.

All’evento, moderato da Anna Copertino (giornalista e scrittrice) erano presenti Massimiliano Bonardi (giornalista e autore) e Angela Procaccini (poetessa e saggista), l’autore ha incontrato i lettori per raccontare ispirazioni, simboli, ricordi e magia quotidiana che hanno dato vita al romanzo.

Il romanzo – Sinossi

Tommaso ha tutto: successo, una carriera impeccabile a Milano, una vita costruita sull’ordine e sul controllo. Ma la notizia della morte di zia Caterina lo costringe a tornare a Forio, l’isola dove da bambino aveva imparato che, per magia, i libri potevano curare le ferite invisibili.

Tra scaffali impolverati e ricordi sopravvissuti al tempo, Tommaso scopre che la libreria di Caterina ora è sua. E che ogni libro, come ogni dolce preparato da Emma nella pasticceria accanto, custodisce un frammento di vita, un attimo sospeso, in grado di curare qualsiasi ferita dell’anima. Basta saperlo ascoltare.

Nel cuore di quell’isola che aveva abbandonato e dove si ritrova a restare controvoglia per volere del mare, Tommaso ritrova gli amici, il primo amore Maria e soprattutto sè stesso: perché ci sono luoghi che non smettono di appartenerci, anche quando cerchiamo di dimenticarli.

La libreria degli attimi sospesi è una storia di radici e rinascita, di magia quotidiana e memoria, capace di parlare a ogni lettore. Un romanzo che ha l’anima universale di un film o di una serie: la grande città e il piccolo borgo, il passato che ritorna, il potere dei libri e dei sapori come ponti tra le generazioni.

Biografia dell’autore

Francesco Monaco, è giornalista freelance e autore. Collabora con le testate Sportface, Road Tv Italia e 2A News scrivendo di sport, cultura e storie d’autore. Nel 2017, pubblica il suo primo romanzo Baciami prima di andare (Edizioni del Sud). Ha partecipato a diverse antologie e raccolte di Giulio Perrone e dell’Erudita (Mare in cento parole e Avventure d’amore in cento parole) oltre al libro: Maradò viaggio emozionale nella Napoli di Maradona (Homo Scrivens). Nato a Napoli nel novembre 1982, ha scoperto l’isola d’Ischia ancora prima di nascere, un legame, così forte, che si riflette nelle sue storie d’amore, luoghi e memorie. La libreria degli attimi sospesi è il suo secondo romanzo, un’opera che conferma la sua ricerca narrativa tra identità, memoria e suggestioni di realismo magico, in cui le ambientazioni non fanno da sfondo, ma diventano motore di trasformazione dei personaggi.