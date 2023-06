Libri, Giordano presenta “Nulla sarà come dopo”

Il professore Rocco Giordano pubblica un nuovo lavoro, “Nulla sarà come dopo”. Edito dalla Giordano Editore, il volume affronta il tema dei rapidi cambiamenti in atto nella società attuale.

Perché “Nulla sarà come dopo”? Perché il cambiamento è diventato ormai così rapido che anche un’espressione abusata come “Nulla sarà più come prima” non coglie una velocità dei processi tale che non nulla sarà neppure come quel ‘dopo’ che stiamo faticosamente

immaginando. Partendo da questo presupposto Giordano, forte della sua solida e storica esperienza – scientifica, accademica, operativa – nella logistica e nei trasporti, ricostruisce il mondo della globalizzazione e l’affanno che lo attraversa, l’emergere di nuovi

soggetti protagonisti, le nuove frontiere dello scenario geo-politico e ne fa scaturire le indicazioni per rintracciare non più nel mondo globale, ma nel territorio (attraverso le Macroregioni, a cominciare da quella del Mediterraneo, che coinvolge il nostro Sud) l’occasione che la logistica nazionale deve cogliere per consolidarsi, attrezzarsi, strutturarsi e affrontare un ‘dopo’ sempre diverso, mai più uguale a se stesso. A una condizione: fare presto. Perché, appunto, dopo nulla sarà come dopo.