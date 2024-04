Libri, “Il 7 ottobre tra verità e propaganda” di Roberto Iannuzzi

Roma, 24 apr. (askanews) – di Roberto Iannuzzi Fazi pubblica ” Il 7 ottobre tra verità e propaganda L’attacco di Hamas e i punti oscuri della narrazione israeliana”, il primo libro inchiesta sui sanguinosi avvenimenti n libreria il 28 maggio del 7 ottobre che hanno incendiato il Medio Oriente.

Il brutale attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre 2023 contro le comunità di Israele attorno alla striscia di Gaza rappresenta uno spartiacque nella storia israelo-palestinese. Quella scintilla ha innescato una guerra ancora più violenta a Gaza, a sua volta all’origine di una gravissima crisi regionale. Ma cosa è realmente accaduto quel giorno? Davvero l’intelligence israeliana era all’oscuro del piano palestinese? E perché i segnali premonitori furono ignorati? Quel 7 ottobre ebbero luogo feroci combattimenti tra l’esercito israeliano e i miliziani palestinesi. Il terribile bilancio di 1139 morti israeliani fu attribuito alla furia di Hamas. Ma quante di quelle vittime rimasero uccise nel fuoco incrociato fra israeliani e palestinesi? Quante morirono a causa dello sproporzionato uso della forza da parte delle forze armate di Tel Aviv, che fece ricorso a carri armati ed elicotteri da combattimento anche in contesti urbani? Gli uomini di Hamas furono accusati di spaventose atrocità, decapitazioni, mutilazioni, stupri. Ma quante di quelle accuse erano reali, e quante invece il tentativo di ingigantire gli orrori perpetrati dai palestinesi per giustificare l’inconcepibile distruzione che la successiva campagna militare israeliana avrebbe scatenato sui civili di Gaza? In Occidente, i mezzi di informazione hanno dato voce soprattutto alla narrazione israeliana. Questo libro cerca di rispondere agli interrogativi sugli eventi del 7 ottobre evidenziando i punti oscuri della versione ufficiale del governo Netanyahu e rivelando retroscena finora in gran parte ignorati. Esso delinea un quadro d’insieme delle circostanze in cui è maturato l’attacco di Hamas, tratteggiando una rapida storia del gruppo e descrivendo le condizioni di Gaza e il contesto geopolitico regionale all’origine della successiva destabilizzazione che quel tragico giorno ha provocato.

Roberto Iannuzzi. Analista di politica internazionale, ha scritto di questioni legate al tramonto dell’attuale ordine mondiale su testate italiane e straniere. È stato a lungo ricercatore presso l’UNIMED (Unione delle Università del Mediterraneo), dove ha approfondito temi riguardanti il mondo arabo e la politica americana nella regione. Cura la newsletter «Intelligence for the People».