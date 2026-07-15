Libri, “Il Grande Crimine” di Impagliazzo vince la XIV edizione del Premio Giordano

Il Grande Crimine (Morcelliana) di Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio e professore ordinario di storia contemporanea dell’Università Roma Tre, è il libro vincitore della XIV edizione del Premio cardinale Michele Giordano. Lo ha deciso la commissione del riconoscimento composta tra gli altri dai giornalisti Francesco Antonio Grana (segretario del premio), Ottavio Lucarelli (presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania). Secondo classificato il volume La Chiesa si è rotta (Rubbettino) di Luca Diotallevi, professore ordinario di sociologia dell’Università Roma Tre. Menzioni speciali per i libri La comunicazione della Chiesa che verrà (Tau) di Fabio Bolzetta, giornalista inviato di Tv2000 e presidente dell’Associazione dei WebCattolici Italiani (WeCa), Genitrice di Dio. Theotókos: factum ex muliere (Ex Libris) di Cristian Lanni, canonista, e Le albe del mondo (Laterza) di Massimo Raveri, professore emerito di religioni e filosofie dell’Asia orientale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

La cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì 28 settembre, alle 16, a Napoli, nella Basilica Santuario Incoronata Madre del Buon Consiglio e dell’Unità della Chiesa (via Capodimonte, 13), e sarà presieduta dal cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli e presidente del Premio cardinale Michele Giordano. Il riconoscimento ha il patrocinio dell’arcidiocesi di Napoli e dell’Ordine dei giornalisti della Campania.