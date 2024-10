Libri. “Il Narcos – la storia di Raffaele Imperiale”, oggi presentazione a Castellammare di Stabia

«Il narcos. La storia di Raffaele Imperiale», il libro scritto dalla giornalista Daniela de Crescenzo e da Tommaso Montanino verrà presentato oggi, venerdì 18 ottobre a Castellammare di Stabia (ore 18,30 al circolo Nautico). Alla presentazione, moderati da Vincenzo Lamberti, giornalista di Metropolis, interverrano Luigi Riello, già procuratore generale di Napoli; Carmen Di Lauro, deputata del M5S; Nora Rizzi, preside della scuola ‘Giancarlo Siani’ di Gragnano e Vincenzo Iurillo, giornalista de «Il Fatto quotidiano». «Quella che raccontiamo è la vita rocambolesca e spericolata del narcos che ha dominato per trent’anni il traffico della cocaina tra l’Europa e il Sudamerica. Si chiama Raffaele Imperiale, per ottenere sconti di pena ha consegnato allo Stato nel 2016 due quadri di Van Gogh e nel 2023 un’isola al largo di Dubai per poi pentirsi e cominciare a collaborare con la Giustizia», spiegano i due autori. Daniela De Crescenzo è stata dal 1981 al 2016 cronista del Mattino, ha fatto poi parte del comitato scientifico della rivista Narcomafie ed è attualmente collaboratrice de Lavialibera. Tra i suoi libri, per Pironti ha scritto nel 2010 «O Cecato, la vera storia di uno spietato killer Giuseppe Setola». Per l’Ancora del Mediterraneo ha pubblicato nel 2012 «Confessioni di un Killer» e per Sperling & Kupfer nel 2016 «Così vi ho avvelenato». Nel 2022 per PaperFirst ha scritto uno dei capitoli del libro «Il Monarca» su Vincenzo De Luca. Tommaso Montanino è ispettore della Guardia di Finanza in servizio presso il Gico di Napoli, ha condotto negli ultimi anni indagini su scala internazionale, con il coinvolgimento di polizie di più Paesi: tra le altre l’investigazione quella su Raffaele imperiale.