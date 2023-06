Libri, il talento italiano in “Paolo Scudieri ed Enzo Ferrari”

“In questo libro metto in evidenza il nostro talento italiano che permette di superare ostacoli che sembrano insormontabili o di arrivare a successi come ieri a Le Mans che nessuno immaginava”. Così Antonio Ghini autore del libro ‘Paolo Scudieri ed Enzo Ferrari. Una storia inedita di arte e passione’, realizzato con la collaborazione della Galleria d’Arte Contini. Il volume è stato presentato nei giorni scorsi a Napoli presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale alla presenza tra gli altri dell’ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, del presidente del Coni, Giovanni Malagò, del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il testo, sebbene negli anni siano stati scritti numerosi libri su Enzo Ferrari e sulla Ferrari, contiene – ha spiegato l’autore – “delle originalità visto che ho avuto la fortuna di stare tanti anni in Ferrari”. Il volume nasce anche dalla volontà dell’autore di raccontare il legame e la passione che l’imprenditore napoletano, Paolo Scudieri, ha con la Ferrari. “Enzo Ferrari è stato una leggenda umana – ha sottolineato Malagò – e il nostro Paese ne ha beneficiato in termini non solo di lavoro, ma anche di immagine e di prestigio e il marchio Ferrari ancora oggi è probabilmente in assoluto il sogno che hanno gli appassionati ma non solo”. L’ex presidente del Cavallino ha invece posto l’accento sul lavoro portato avanti da Scudieri, “imprenditore napoletano che ha reso un’azienda competitiva, tecnologicamente avanzata e che oggi vende alle più grandi aziende automobilistiche del mondo”.