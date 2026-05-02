Libri, “Incertezza e imperfezione” di Formica recensito dalla Core Academy di Hong Kong

Pubblichiamo di seguito la recensione del libro “Uncertainty and Imperfection: Science, Society, and Art in the Economy” (Edizioni Pendragon / 2026) del professor Piero Formica, FCAcad, pubblicata sulla prestigiosa Core Academy di Hong Kong a firma di Raymond J. Wu.

Core Academy è lieta di condividere un saggio di recensione di Raymond J. Wu su “Incertezza e imperfezione: Scienza, società e arte nell’economia”, Edizioni Pendragon / 2026, un’opera recente del professor Piero Formica, FCAcad.

Il libro offre un’ampia riflessione sull’incertezza, l’innovazione, l’educazione e le grandi questioni del cambiamento sociale e di civiltà. Muovendosi tra economia, discipline umanistiche e futuro della conoscenza, invita i lettori a riconsiderare l’incertezza non solo come un limite, ma anche come una condizione di creatività, giudizio e rinnovamento. La recensione che segue riflette sul più ampio significato intellettuale del libro, con particolare attenzione al suo valore per la ricerca interdisciplinare, la società internazionale e il pensiero pedagogico contemporaneo.

Il libro di Piero Formica, “Incertezza e imperfezione: Scienza, società e arte nell’economia”, è di insolita ampiezza e temperamento. Non è un contributo strettamente tecnico all’economia, né un’opera convenzionale di argomentazione politica. È meglio leggerlo come una meditazione riflessiva e interdisciplinare su come gli esseri umani, le istituzioni e le società vivono, imparano, innovano e giudicano in condizioni che non sono mai del tutto stabili e mai completamente trasparenti. In un’epoca in cui il discorso pubblico è saturo del linguaggio della previsione, dell’ottimizzazione, della resilienza, della gestione del rischio e del processo decisionale basato sui dati, Formica offre un punto di partenza deliberatamente diverso. Ci chiede di riconoscere l’incertezza non come un fallimento temporaneo della conoscenza, ma come una condizione duratura della vita storica.

Questo cambiamento è fondamentale. Gran parte della cultura intellettuale e istituzionale moderna si basa ancora, implicitamente o esplicitamente, sulla promessa che, con sufficienti informazioni, modelli migliori e sistemi di misurazione più raffinati, l’ignoto possa essere progressivamente ridotto a un margine gestibile. Formica si oppone a questa fiducia. La sua tesi non è che la conoscenza sia inutile, né che la scienza, i dati o la tecnologia debbano essere guardati con diffidenza. Piuttosto, suggerisce che il desiderio di eliminare completamente l’incertezza si è troppo spesso trasformato in un’illusione culturale, che restringe la nostra immaginazione educativa, distorce il ragionamento economico e indebolisce la nostra capacità di rispondere saggiamente a realtà complesse. In questo senso, non si tratta semplicemente di un libro sull’incertezza. È un libro sui limiti della certezza moderna.

Uno degli aspetti più interessanti di questo libro è che Formica non tratta l’incertezza come una questione puramente astratta o contemporanea. Nel primo capitolo, la colloca in un contesto storico più ampio, passando per l’instabilità della tarda Repubblica Romana, i tumulti dell’Alto Medioevo e il fermento delle città rinascimentali. Questa cornice storica è ben più che meramente estetica: ricorda al lettore che l’incertezza non è mai stata un’eccezione nella vita umana. Al contrario, i periodi di transizione, vulnerabilità e incompletezza sono stati spesso proprio i contesti in cui sono emerse nuove forme di pensiero e creatività. L’analisi di Formica del Rinascimento è particolarmente suggestiva. Egli presenta la città non come un luogo di certezza assoluta, ma come uno spazio in cui conoscenza e ignoranza, ordine e dinamismo, rischio e invenzione coesistevano attivamente. Si tratta di un’intuizione fondamentale, che conferisce al libro una profondità che una diagnosi puramente contemporanea non avrebbe potuto avere.

Questa sensibilità storica rafforza anche una delle critiche centrali del libro, ovvero la sua critica alla ristretta logica tecnocratica. Formica è particolarmente acuto nelle sue riflessioni sull’economia. Sostiene che l’economia moderna si sia eccessivamente isolata dalla storia, dalla filosofia, dalle istituzioni, dalla riflessione morale e dalla complessità concreta della vita sociale. Rende più tangibile questa tesi ricordando la famosa domanda posta dalla regina Elisabetta II dopo la crisi finanziaria del 2008, quando chiese agli economisti della London School of Economics perché nessuno avesse previsto il crollo. Accenna anche ai successivi appelli a “ripensare l’economia”, soprattutto da parte di studenti e studiosi insoddisfatti di programmi di studio troppo distaccati da crisi, disuguaglianze, cambiamenti climatici e dalla reale vita istituzionale. Questi momenti contribuiscono a dare solidità alla sua tesi più ampia: l’economia, quando è separata dalla storia e da una più ampia indagine umana, rischia di diventare tecnicamente elegante ma socialmente superficiale.

Questa tesi merita attenzione ben oltre l’ambito economico. Uno dei pregi più duraturi di “Incertezza e imperfezione” è la sua capacità di affrontare una crisi più ampia nell’organizzazione della conoscenza. Formica spazia tra economia, storia, filosofia, studi sull’innovazione, pensiero ambientale, arte e pedagogia. Il risultato è un saggio nella forma, ma intellettualmente stimolante nell’effetto. In un’epoca in cui molti dibattiti accademici e politici sono frammentati in linguaggi specialistici e abitudini di pensiero sempre più procedurali, Formica insiste nel recuperare un orizzonte intellettuale più integrato. I principali problemi del nostro secolo non si presentano in forme disciplinari nettamente separate. Instabilità ecologica, concentrazione tecnologica, frammentazione sociale, tensioni geopolitiche e incertezza educativa sono profondamente interconnesse. Il metodo transdisciplinare del libro non è quindi meramente stilistico. È parte integrante della sua tesi sostanziale sulla natura del mondo in cui viviamo.

Questo è uno dei motivi per cui il libro ha un valore educativo insolito. Formica non si limita a esaminare ciò che gli esperti sanno; si interessa altrettanto a come le società apprendono. Le sue riflessioni sugli studi transdisciplinari sono tra le sezioni più importanti del libro. Non considera l’educazione come il trasferimento ordinato di verità già consolidate entro i confini ben definiti delle discipline. Al contrario, presenta l’apprendimento come un’attività più esplorativa e in continua evoluzione, che richiede apertura all’ambiguità, movimento tra diversi ambiti e la volontà di connettere il pensiero con la pratica. Soprattutto nelle ultime parti del libro, l’apprendimento transdisciplinare non appare come uno slogan accademico, ma come una risposta all’inadeguatezza delle vecchie forme di conoscenza compartimentata. Questo è un punto di reale importanza per le università e, più in generale, per la comunità internazionale. I sistemi educativi che producono solo competenze ristrette, per quanto avanzate, non saranno adeguati a un mondo i cui problemi cruciali non rispettano i confini disciplinari.

L’approccio di Formica all’innovazione segue una linea simile. Diversi capitoli successivi, tra cui quelli sull'”ignoranza creativa”, sulla “curva sigmoide” e sul ruolo dell’imperfezione negli ambienti aperti, ritornano all’idea che la scoperta raramente emerga da un controllo totale. L’espressione “ignoranza creativa” è particolarmente significativa. Formica la usa per suggerire che l’innovazione autentica spesso dipende dalla capacità di sospendere l’autorità delle categorie ereditate e di rimanere aperti a interrogativi che i modelli esistenti non riescono ad assorbire facilmente. Non si tratta di un’argomentazione a favore dell’anti intellettualismo, bensì a favore della libertà intellettuale. Allo stesso modo, la discussione sulla curva sigmoide offre un utile promemoria del fatto che le traiettorie di crescita, successo e forma istituzionale non sono mai illimitate. Le stesse strutture che un tempo guidavano l’espansione possono in seguito diventare ostacoli al rinnovamento. In un mondo sempre più orientato all’efficienza e alla dipendenza dal percorso prestabilito, Formica insiste sull’importanza di riconoscere quando la continuità stessa diventa una forma di cecità.

Strettamente connessa a questo è la difesa dell’imperfezione presente nel libro. Formica non idealizza il disordine fine a sé stesso, ma contesta la tendenza moderna a equiparare la serietà a un design impeccabile, a una previsione perfetta e a un’ottimizzazione senza intoppi. A suo avviso, l’imperfezione può essere generativa. Lascia spazio all’improvvisazione, alla revisione, alla sperimentazione e all’apertura accidentale da cui può emergere qualcosa di veramente nuovo. A tratti, questa tesi viene illustrata attraverso vite di artisti e inventori, inclusa la qualità incompiuta ed esplorativa associata a figure come Leonardo da Vinci. L’implicazione più ampia è chiara: una cultura ossessionata dalla perfezione rischia di soffocare proprio quelle qualità esplorative da cui dipendono l’apprendimento e l’invenzione. Questo conferisce al libro una sottile forza umanistica. Si rivolge non solo a innovatori e imprenditori, ma anche a insegnanti, ricercatori e istituzioni sempre più tentati di privilegiare il controllo rispetto alla curiosità.

Il libro acquista particolare rilevanza se letto nel contesto del nostro attuale momento tecnologico. Il contrasto che Formica opera tra “dataisti” e “dadaisti” è volutamente giocoso, ma coglie un dilemma serio. Le società contemporanee dipendono sempre più da sistemi di calcolo, previsione ed estrazione di dati. Allo stesso tempo, rischiano di perdere forme di immaginazione, giudizio e attenzione morale che non possono essere ridotte alla sola elaborazione dei dati. Formica non auspica un rifiuto dell’intelligenza analitica. Ciò che auspica è un incontro più fruttuoso tra misurazione e immaginazione, tra rigore e sorpresa, tra conoscenza strutturata e capacità creative che mettono in discussione i sistemi chiusi. Letto oggi, questo aspetto del libro assume un significato particolare per i dibattiti sull’intelligenza artificiale, la governance digitale e il futuro dell’azione umana in un contesto computazionale. La questione non è se dovremmo usare strumenti avanzati, ma se possediamo ancora la profondità intellettuale ed etica per governarli, anziché limitarci ad adattarci ad essi.

Un altro tema centrale del libro riguarda il moderno culto della crescita. Formica è scettico nei confronti della tendenza a elevare la crescita economica a bene sociale indiscusso. La sua critica non è semplicistica. Non nega l’importanza della prosperità, del miglioramento materiale o dell’innovazione. Ciò che si chiede è se la crescita, quando svincolata dai limiti ecologici, dal giudizio etico e dal bene pubblico, sia diventata una sorta di totem. Questa domanda conferisce al libro una dimensione più ampia a livello di civiltà. Invita i lettori a considerare non solo come le società producono, ma anche cosa valorizzano, cosa trascurano e quali forme di vita i loro criteri di successo prevalenti incoraggiano o minano. Nei capitoli successivi, soprattutto quando Formica si concentra sui beni essenziali, sulla responsabilità democratica e sulla governance della tecnologia e dell’innovazione, si percepisce chiaramente che il libro si sta spostando dalla critica economica verso una riflessione più ampia sulla direzione sociale.

Indubbiamente, “Incertezza e imperfezione” non è esente da disomogeneità. I lettori in cerca di un’argomentazione accademica rigorosamente strutturata, di concetti ben definiti o di una dimostrazione empirica sistematica potrebbero a volte trovarne la struttura associativa e l’architettura meno definita. Formica procede meno attraverso dimostrazioni formali che attraverso giustapposizioni storiche, provocazioni concettuali e sintesi riflessiva. Alcuni contrasti sono stilizzati e non tutti i capitoli hanno lo stesso peso analitico.

Tuttavia, questo non deve essere scambiato per una semplice debolezza. Parte del valore del libro risiede proprio nel suo rifiuto di sistemi eccessivamente chiusi. Cerca di pensare al di là dei confini, senza fingere che la realtà stessa sia più ordinata di quanto non sia. Il prezzo di questa libertà è una certa disomogeneità. La ricompensa è che il libro rimane intellettualmente vivo.

In definitiva, il significato di “Incertezza e imperfezione” risiede meno in una singola dottrina che nell’orientamento che incoraggia. Invita i lettori a riscoprire l’umiltà senza rinunciare alla serietà, a valorizzare l’immaginazione senza abbandonare il rigore e a comprendere l’incertezza non come nemica del pensiero, ma come una delle sue condizioni intrinseche. In questo senso, è un libro sulla maturità intellettuale. Resiste alla tentazione di offrire rassicurazioni totali. Al contrario, ci invita a riflettere con maggiore onestà su cosa significhi costruire istituzioni, educare gli studenti, governare le tecnologie e immaginare il futuro in un mondo che non è diventato più semplice solo perché i nostri sistemi di misurazione sono diventati più sofisticati. Il suo valore più profondo non sta nell’offrire una dottrina chiusa, ma nell’aiutare i lettori a recuperare un atteggiamento intellettuale più maturo nei confronti della complessità, dell’incompletezza e del cambiamento.

Per i lettori interessati al futuro della conoscenza, al destino delle università, all’etica dell’innovazione e alla direzione più ampia della società internazionale, questo è un libro prezioso e stimolante. Non offre un programma preconfezionato, e non ne ha bisogno. Il suo merito più profondo è quello di riaprire interrogativi a cui molte istituzioni contemporanee hanno cercato di dare una risposta troppo frettolosa. Come dovremmo educare in un’epoca di complessità? Quale tipo di giudizio rimane possibile in una cultura sempre più governata da parametri? Quali forme di rinnovamento sociale e civile diventano immaginabili una volta abbandonata l’illusione che l’incertezza possa essere domata per sempre?

Non sono domande di poco conto. Formica non offre risposte definitive. Ma le restituisce alla giusta importanza. In un mondo ricco di informazioni e sempre più povero di orientamento, questo è già un risultato considerevole.

Raymond J. Wu Executive Vice Secretary-General, CORE Academy

CORE Academy is pleased to share a review essay by Raymond J. Wu on Uncertainty and Imperfection: Science, Society, and Art in the Economy, a recent work by Professor Piero Formica, FCAcad.

The book offers a wide-ranging reflection on uncertainty, innovation, education, and the larger questions of social and civilizational change. Moving across economics, the humanities, and the future of knowledge, it invites readers to reconsider uncertainty not only as a limit, but also as a condition of creativity, judgment, and renewal. The review below reflects on the book’s broader intellectual significance, with particular attention to its value for cross-disciplinary inquiry, international society, and contemporary educational thought.

Piero Formica’s Uncertainty and Imperfection: Science, Society, and Art in the Economy is a book of unusual range and temperament. It is not a narrowly technical contribution to economics, nor a standard work of policy argument. It is better read as a reflective and cross-disciplinary meditation on how human beings, institutions, and societies live, learn, innovate, and judge under conditions that are never fully stable and never entirely transparent. At a time when public discourse is saturated with the language of prediction, optimization, resilience, risk management, and data-driven decision-making, Formica offers a deliberately different point of departure. He asks us to recognize uncertainty not as a temporary failure of knowledge, but as a durable condition of historical life.

That shift matters. Much of modern intellectual and institutional culture still rests, implicitly or explicitly, on the promise that with enough information, better models, and more refined systems of measurement, the unknown can be progressively reduced to a manageable margin. Formica writes against that confidence. His argument is not that knowledge is futile, nor that science, data, or technology should be distrusted as such. Rather, he suggests that the desire to eliminate uncertainty altogether has too often hardened into a cultural illusion, one that narrows our educational imagination, distorts economic reasoning, and weakens our ability to respond wisely to complex realities. In that sense, this is not simply a book about uncertainty. It is a book about the limits of modern certainty.

One of its most appealing features is that Formica does not treat uncertainty as a purely abstract or contemporary issue. In Chapter One, he places it within a broader historical landscape, moving through the instability of the late Roman Republic, the upheavals of the Early Middle Ages, and the ferment of Renaissance cities. This historical framing is more than decorative. It reminds the reader that uncertainty has never been an exception to human life. On the contrary, periods of transition, vulnerability, and incompleteness have often been the very settings in which new forms of thought and creativity emerged. Formica’s treatment of the Renaissance is especially suggestive. He presents the city not as a place of finished certainty, but as a space in which knowledge and ignorance, order and flux, risk and invention remained in active relation. That is an important insight, and it gives the book a depth that a purely contemporary diagnosis would have lacked.

This historical sensibility also strengthens one of the book’s central criticisms, namely its critique of narrow technocratic reason. Formica is particularly sharp in his reflections on economics. He argues that modern economics has become overly insulated from history, philosophy, institutions, moral reflection, and the lived complexity of social life. He makes this argument more concrete by recalling the famous question posed by Queen Elizabeth II after the 2008 financial crisis, when she asked economists at the London School of Economics why no one had foreseen the crash. He also gestures toward later calls to “rethink economics,” especially from students and scholars dissatisfied with curricula too detached from crisis, inequality, climate change, and real institutional life. These moments help anchor his broader claim: economics, when cut off from history and broader human inquiry, risks becoming technically elegant but socially thin.

This argument deserves attention well beyond economics itself. One of the more enduring values of Uncertainty and Imperfection is that it addresses a wider crisis in the organization of knowledge. Formica writes across economics, history, philosophy, innovation studies, environmental thought, art, and education. The result is essayistic in form, but intellectually refreshing in effect. At a time when many academic and policy conversations are fragmented into specialized languages and increasingly procedural habits of thought, Formica insists on recovering a more integrated intellectual horizon. The major problems of our century do not arrive in neatly separated disciplinary forms. Ecological instability, technological concentration, social fragmentation, geopolitical strain, and educational uncertainty are deeply entangled. The book’s cross-boundary method is therefore not merely stylistic. It is part of its substantive claim about the nature of the world we now inhabit.

This is one reason the book has unusual educational value. Formica is not simply concerned with what experts know; he is equally concerned with how societies learn. His reflections on transdisciplinary studies are among the most important sections of the book. He does not treat education as the orderly transfer of already-settled truths within well-defended disciplinary walls. Instead, he presents learning as a more searching and unfinished activity, one that requires openness to ambiguity, movement across domains, and a willingness to connect thinking with making. Especially in the later parts of the book, transdisciplinary learning appears not as an academic slogan, but as a response to the inadequacy of older forms of compartmentalized knowledge. This is a point of real consequence for universities, and indeed for the international community more broadly. Educational systems that produce only narrow expertise, however advanced, will not be adequate for a world whose defining problems do not respect disciplinary boundaries.

Formica’s treatment of innovation follows a similar line. Several later chapters, including those on “creative ignorance,” the “Sigmoid Curve,” and the place of imperfection in open environments, return to the idea that discovery rarely emerges from complete control. The phrase “creative ignorance” is particularly striking. Formica uses it to suggest that genuine innovation often depends on the ability to suspend the authority of inherited categories and to remain open to questions that existing frameworks cannot easily absorb. This is not an argument for anti-intellectualism. It is an argument for intellectual freedom. Likewise, the discussion of the Sigmoid Curve offers a helpful reminder that trajectories of growth, success, and institutional form are never indefinite. The very structures that once drove expansion may later become obstacles to renewal. In a world increasingly committed to efficiency and path dependence, Formica insists on the importance of recognizing when continuation itself becomes a form of blindness.

Closely related to this is the book’s defense of imperfection. Formica does not romanticize disorder for its own sake, but he does challenge the modern tendency to equate seriousness with flawless design, perfect prediction, and seamless optimization. In his account, imperfection can be generative. It leaves room for improvisation, revision, experiment, and the accidental opening from which something genuinely new may emerge. At points this argument is illustrated through artistic and inventive lives, including the unfinished and exploratory quality associated with figures such as Leonardo da Vinci. The broader implication is clear. A culture obsessed with perfection may end by stifling precisely those exploratory qualities on which learning and invention depend. This gives the book a quiet humanistic force. It speaks not only to innovators and entrepreneurs, but also to teachers, researchers, and institutions increasingly tempted to value control over curiosity.

The book becomes especially suggestive when read against the background of our own technological moment. Formica’s contrast between “Dataists” and “Dadaists” is intentionally playful, but it captures a serious dilemma. Contemporary societies are increasingly dependent on systems of calculation, prediction, and data extraction. At the same time, they risk losing forms of imagination, judgment, and moral attentiveness that cannot be reduced to data processing alone. Formica does not call for a rejection of analytical intelligence. What he seeks is a more fruitful encounter between measurement and imagination, between rigor and surprise, between structured knowledge and the creative capacities that unsettle closed systems. Read today, this aspect of the book has particular significance for debates surrounding artificial intelligence, digital governance, and the future of human agency under computational conditions. The question is not whether we should use advanced tools, but whether we still possess the intellectual and ethical depth to govern them rather than merely adapt ourselves to them.

Another major thread running through the book concerns the modern cult of growth. Formica is skeptical of the tendency to elevate economic growth into an unquestioned social good. His critique is not simplistic. He does not deny the importance of prosperity, material improvement, or innovation. What he does ask is whether growth, when detached from ecological limits, ethical judgment, and public purpose, has become a kind of totem. That question gives the book a broader civilizational dimension. It invites readers to consider not only how societies produce, but what they value, what they neglect, and what forms of life their prevailing measures of success encourage or erode. In the later chapters, especially where Formica turns toward essential goods, democratic responsibility, and the governance of technology and innovation, one senses clearly that the book is moving beyond economic criticism toward a larger reflection on social direction.

To be sure, Uncertainty and Imperfection is not without unevenness. Readers looking for a tightly structured academic argument, carefully delimited concepts, or systematic empirical demonstration may sometimes find its movement associative and its architecture loose. Formica proceeds less by formal proof than by historical juxtaposition, conceptual provocation, and reflective synthesis. Some contrasts are stylized, and not every chapter bears equal analytical weight. Yet this should not be mistaken for mere weakness. Part of the book’s value lies precisely in its refusal of overly closed systems. It is trying to think across boundaries without pretending that reality itself is tidier than it is. The price of that freedom is some unevenness. The reward is that the book remains intellectually alive.

In the end, the significance of Uncertainty and Imperfection lies less in any single doctrine than in the orientation it encourages. It asks readers to recover humility without surrendering seriousness, to value imagination without abandoning rigor, and to understand uncertainty not as the enemy of thought, but as one of its enduring conditions. It is, in this sense, a book about intellectual maturity. It resists the temptation to offer total reassurance. Instead, it invites us to think more honestly about what it means to build institutions, educate students, govern technologies, and imagine futures in a world that has not become simpler simply because our systems of measurement have become more sophisticated. Its deeper value lies not in offering a closed doctrine, but in helping readers recover a more mature intellectual posture toward complexity, incompleteness, and change.

For readers concerned with the future of knowledge, the fate of universities, the ethics of innovation, and the broader direction of international society, this is a valuable and stimulating book. It does not offer a closed program, and it does not need to. Its deeper achievement is that it reopens questions that many contemporary institutions have tried too quickly to settle. How should we educate in a time of complexity? What kind of judgment remains possible in a culture increasingly governed by metrics? What forms of social and civilizational renewal become imaginable once we give up the fantasy that uncertainty can be permanently mastered?

These are not small questions. Formica does not answer them once and for all. But he restores them to seriousness. In a world rich in information and increasingly poor in orientation, that is already a considerable achievement.

Raymond J. Wu

Executive Vice Secretary-General, CORE Academy

CORE Academy is pleased to share this review as part of its continuing commitment to cross-disciplinary scholarship and international intellectual exchange.