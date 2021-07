Libri: Joe Biden svela le sue ‘Promesse da mantenere’, sugli scaffali dal 22 luglio (2)

(Adnkronos) – Attraverso questi e altri ricordi, l’inquilino della Casa Bianca mostra come i princìpi ispiratori da lui appresi nella prima parte della sua vita, lavorare per migliorare la vita delle persone, onorare la famiglia e la fede, dare valore alla perseveranza, alla franchezza e all’onestà – siano il fondamento su cui ha basato il suo lavoro di una vita come marito, padre e uomo pubblico. Promesse da mantenere è una raccolta di riflessioni intime di un politico che ha superato numerose sfide prima di diventare il leader della più grande potenza occidentale, ma che è rimasto soprattutto un uomo che ancora si rifiuta di cedere al cinismo dilagante, e firma un emozionante vademecum per il futuro degli Stati Uniti, e del mondo intero.