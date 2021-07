Libri: Joe Biden svela le sue ‘Promesse da mantenere’, sugli scaffali dal 22 luglio

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – Joe Biden è stato testimone e protagonista di una fase fondamentale della storia americana. In ‘Promesse da mantenere’, in libreria in Italia dal 22 luglio con Baldini + Castoldi, rivela ciò che queste esperienze gli hanno insegnato su sé stesso, sui suoi colleghi e le sulle istituzioni degli Stati Uniti d’America. “Da quando ho memoria – racconta il presidente degli Stati Uniti – ho una sorta di visione romantica di quello che la politica dovrebbe essere e può essere. Se fai politica nel modo giusto, sono convinto, puoi migliorare la vita delle persone. E l’integrità è la posta minima per mettersi in gioco”.