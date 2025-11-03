Libri, “La bicicletta da corsa” è il nuovo volume di Guido Rubino

Roma, 3 nov. (askanews) – Si intitola “La bicicletta da corsa” (ed. Hoepli) il nuovo volume di Guido Rubino, una delle voci più autorevoli del mondo della bicicletta, founder dello storico sito Cyclinside. Un viaggio con cui l’autore accompagna il lettore in un percorso completo che parte dalla comprensione della costruzione della bicicletta da corsa fino alla scelta personalizzata, all’acquisto e alla messa in sella.

Attraverso un’analisi approfondita del telaio, dei materiali, della componentistica, degli assetti e delle geometrie, questo libro fornisce tutte le competenze necessarie per conoscere davvero la propria bicicletta. Negli ultimi decenni, l’evoluzione tecnologica ha reso la bicicletta da corsa un mezzo sempre più sofisticato, richiedendo una conoscenza specifica non solo nella scelta del modello più adatto, ma anche nella sua gestione e manutenzione. Dalle biciclette da strada alle gravel con un passaggio sulle biciclette vintage fino ad approfondire il mondo delle moderne e-Bike, il volume offre una guida chiara per orientarsi tra le diverse tipologie disponibili, aiutando il lettore a trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Ma non basta scegliere la bicicletta giusta. Il libro fornisce consigli tecnici e pratici per migliorare la propria esperienza in sella, garantendo il massimo del divertimento in sicurezza. Il volume è arricchito da illustrazioni tecniche e oltre 200 fotografie. Guido Rubino è giornalista, scrittore e fotografo. Ha collaborato come consulente per aziende del settore e per il Ministero dei Beni Culturali. Ha seguito diverse edizioni degli eventi più importanti del ciclismo come il Mondiale, il Giro d’Italia, il Tour de France e le Classiche. Ha fondato Cyclinside.it, dedicato alla tecnica e alla divulgazione della cultura della bicicletta. È membro della giuria dell’Oscar green del Cicloturismo. Già autore Hoepli, ha pubblicato anche per RCS e Mondadori diversi libri sulla tecnica e la storia della bicicletta e del ciclismo.