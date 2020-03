Libri, la rivista Mosse di seppia lancia la campagna “Ritorna a leggere”

La Rivista Letteraria Mosse di Seppia ha lanciato la campagna “Ritorna a leggere. Perche’ per amare la lettura non devi posare lo smartphone ma mettergli un libro accanto”. Seguendo l’hashtag #RitornaALeggere, ogni giorno sui canali social delle Seppie sara’ possibile trovare spunti letterari e artistici. Obiettivo dell’iniziativa, hanno fatto sapere dalla Rivista, sara’ “fare cultura al tempo del coronavirus, sfruttando il periodo di quarantena per creare una comunita’ di lettori che attraverso un interesse comune facciano rete attorno alla scoperta o rilettura di opere classiche e contemporanee”. L’iniziativa #RitornaALeggere e’ la prosecuzione virtuale di un’attivita’ che Mosse di Seppia aveva messo in atto nel reale attraverso i numerosi incontri sul territorio: periodici reading in Campania, concorsi nazionali, e soprattutto, i settimanali laboratori di poesia nel centro di Napoli. Nell’ambito dell’iniziativa i canali social di Mosse di Seppia riporteranno citazioni, consigli letterari e curiosita’ legate al mondo proprio della Rivista: quello della cultura indipendente. Per aderire e’ sufficiente seguire i social della Rivista Letteraria Mosse di Seppia e pubblicare su Facebook e Instagram post contenenti l’hashtag #RitornaALeggere.