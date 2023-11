Libri, la tutela dai rumori molesti nel nuovo testo dell’avvocato Anatriello

In sala erano presenti, tra gli altri, oltre alla titolare della casa editrice “Il Papavero”, Martina Bruno, la giornalista Donatella De Bartolomeis, il dott. Mario Mirabile, Presidente dell’Unione Italiana Ciechi di Napoli, ed il Marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, Presidente del Corpo Internazionale di Soccorso.

L’opera prende le mosse dall’analisi della norma base in materia di immissioni acustiche, ovvero l’art. 844 del codice civile, analizzandone la struttura e concludendo che, nonostante il tanto tempo trascorso dalla pubblicazione del nostro codice civile, il sistema creato da questa disposizione di legge appare tutt’ora attuale e moderno.

Peraltro, il testo è corredato da molteplici riferimenti a casi pratici, attraverso l’indicazione delle motivazioni alla base dei provvedimenti adottati, di volta in volta, dai competenti Tribunali nonché alle posizioni assunte in materia sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, riportandone le massime più recenti o ritenute più importanti.

Certamente siamo in presenza di un testo destinato principalmente agli operatori del diritto. Nonostante ciò, lo stesso si presenta estremamente scorrevole e facilmente comprensibile per tutti coloro che non frequentano le aule di giustizia.

Un importante strumento utilizzabile in un settore fondamentale della nostra vita, anche in considerazione della circostanza che, in questi casi, viene in rilievo la tutela della nostra salute, fisica e mentale. Del nostro sacrosanto diritto a condurre, per quanto possibile, uno stile di vita sereno e tranquillo.

Paolo Pantani