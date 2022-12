Libri, l’atmosfera magica di “Io attraverso senza guardare”

Io attraverso senza guardare è il racconto delicato e onirico di una sensazione: l’intensità di una scelta. Quante volte, col pensiero di voler essere troppo fedeli a noi stessi, ci disegniamo dei contorni, ne definiamo i tratti con la penna e uscire da quei bordi vorrebbe dire fallire, non essere abbastanza, meritare il male e concedergli un alibi. Ma i disegni andrebbero fatti a matita, per poterli cancellare, correggere e accettare che cambiarli e scostarsi dall’originale non è mai una sconfitta.

Lou è una ragazza come tante, cresciuta da donne forti e da uomini imperfetti che ha trent’anni quando decide di fuggire da ciò che da troppo tempo la perseguita. Assomiglia ad un clichè, racchiusa in un immagine nella sua testa di uno specchio che riflette solo quello che non è. Scappa da qualcosa senza sapere che faccia abbia la sua paura, pensa di non avere scelta e così lascia che siano gli altri a decidere per lei, ma gli altri, a volte, sono solo storie che camminano. Arriva a Lisbona e inizia una nuova vita fatta ancora di paure non sue, di verità alternative, di parole dettate da persone sfumate.

Per lei le vie di mezzo solo superficie, soprattutto in quello che si sente, che tu sia fiume in piena o un calmo tramonto.

Nel libro si attraversano arcobaleni di parole solo per tornare a una notte di tanti anni prima. Tornare dove tutto è cominciato per ritrovare qualcosa che le avevano strappato via: il libero arbitrio.

Questo è un racconto fatto di persone, che l’autrice definisce “storie che camminano”, fatto di paure, da cui spesso siamo così impegnati a fuggire che finiamo per non conoscere davvero, fatto di ricordi che spesso trasportiamo in una valigia troppo pesante. È la storia di una donna, che scappa e porta tutto questo con sé, chiedendosi se spostare il corpo possa spostare anche la mente, se cambiare cielo serva davvero a qualcosa. Si ritrova in una realtà nuova e inizia, orma dopo orma, a scorgere i suoi stessi passi e a farci pace, fino a rinascere nell’eco di quelle parole.

“Ognuno ha la propria misura di ciò che lo rende felice e spesso la si perde”, il libro che sin dal titolo ci introduce in una metafora di vita è un attraversamento di sensazioni ed emozioni che spesso non si pronunciano ad alta voce.

Il volume è stato pubblicato dalla casa editrice Libromania del Gruppo De Agostini ed è possibile acquistarlo sia sul sito dedicato, che su Amazon nella forma cartacea o nella versione Ebook, distribuito da De Agostini, Mondadori, Feltrinelli.