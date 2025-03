Libri Liberi, la Fondazione De Sanctis porta i classici nelle carceri: De Giovanni e Bentivoglio a Secondigliano

Dopo l’inaugurazione a Rebibbia, prosegue il 12 marzo nel carcere di Secondigliano l’iniziativa Libri Liberi, promossa dalla Fondazione De Sanctis con il patrocinio del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – e in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. Ai detenuti di Secondigliano Maurizio De Giovanni e Fabrizio Bentivoglio racconteranno e leggeranno Cent’anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez. Sarà presente la dott.ssa Giulia Russo, direttrice della Casa Circondariale “Pasquale Mandato” Secondigliano, Napoli.

La rassegna proseguirà fino al 21 dicembre: in ogni incontro un attore o un’attrice accanto a uno scrittore o a una scrittrice presenteranno i capolavori della letteratura nelle principali carceri italiane.

L’incontro successivo sarà il 27 marzo nel carcere di Opera di Milano dove Elisa Fuksas e Elena Lietti proporranno Gli androidi sognano pecore elettriche di Philip K. Dick.

L’obiettivo della rassegna è offrire ai detenuti la possibilità di immergersi in mondi letterari alternativi e di esplorare le profondità della condizione umana attraverso la lettura. Con il prezioso contributo di attori e scrittori di fama, gli incontri diventano esperienze uniche e irripetibili, in cui le storie prendono vita attraverso letture avvincenti e discussioni appassionate. Sarà incoraggiato il dialogo e il confronto aperto per rendere i detenuti non solo spettatori ma anche protagonisti di questi straordinari incontri. La rassegna si inserisce così in un più ampio contesto di promozione della cultura come strumento di riscatto e rinascita, offrendo una preziosa occasione di riscoperta del sé e del proprio valore all’interno della comunità.

I protagonisti e le protagoniste

Maurizio De Giovanni con Fabrizio Bentivoglio, Elisa Fuksas con Elena Lietti, Daniele Mencarelli con Alessio Boni, Aurelio Picca con Sergio Rubini, Rosella Postorino con Francesco Montanari, Giulia Caminito con Claudia Gerini, Igiaba Scego con Anna Bonaiuto, Donatella Di Pietrantonio con Lino Guanciale, Giuseppe Culicchia con Giorgio Colangeli, Davide Rondoni con David Riondino, Antonio Franchini con Marianna Fontana.

Il programma