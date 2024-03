Libri, Mastella candida Benevento a Capitale italiana

“1nevento punta a succedere a Genova quale Capitale italiana del libro. In futuro cercheremo di coinvolgere sempre più attivamente le scuole negli eventi collegati al Premio Strega”. Lo ha detto il sindaco Clemente Mastella, intervistato dagli studenti dell’istituto superore Bosco Lucarelli di Benevento che hanno dialogato, in particolare, sui temi relativi alle politiche culturali e di promozione turistica della città. “Leggete – ha aggiunto Mastella – perché la lettura e i libri possono aprirvi spazi e mondi impensati e aiutarvi a superare agevolmente le barriere che si frapporranno sul vostro cammino. E amate e rispettate sempre il bene pubblico e la vostra città”. Nel corso dell’incontro gli studenti hanno presentato, in particolare, varie proposte e un dossier specifico sull’Hortus Conclusus, realizzato dall’artista Mimmo Paladino, dopo l’opera di valorizzazione del sito portata a termine dall’amministrazione comunale.