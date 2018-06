Libri, Maurizio de Giovanni presenta il nuovo caso del commissario Ricciardi

di Sara Stellabotte

Ancora pochi giorni e sarà possibile imbattersi in una nuova storia del commissario Ricciardi, da giovedì 28 giugno sarà disponibile in libreria il nuovo romanzo di Maurizio de Giovanni “Il purgatorio dell’angelo. Confessioni per il commissario Ricciardi”.

È tempo ormai anche per il commissario di confessioni nel tentativo di mettere ordine nella sua vita e soprattutto nel rapporto con Enrica; è tempo di svelarsi, di raccontarsi a lei. È maggio e l’estate è alle porte, ma la bella stagione non garantisce certo una tregua dal male: il cadavere di un anziano prete, molto apprezzato sia dall’alta società che dal popolo, è ritrovato sulle rive di Posillipo. Già afflitto da inquietudini personali Ricciardi si accingerà ad affrontare questo nuovo caso che sta sconvolgendo tutta la cittadinanza.

Quest’ultimo lavoro di de Giovanni si prospetta uno dei romanzi più avvincenti dell’anno, con un finale sconvolgente che lascerà tutti i lettori a bocca aperta.

La presentazione ufficiale del nuovo libro avverrà lunedì 2 luglio alle 19.00 in uno dei luoghi più suggestivi di Napoli, il Giardino Romantico del Palazzo Reale, che aprirà le porte ai lettori provenienti da tutta Italia. L’evento è ad ingresso libero e gratuito.

L’incontro prevede, inoltre, un accompagnamento musicale curato ad hoc da Marco Zurzolo e Davide Costagliola e una magnifica rappresentazione teatrale a cura di Napoli Teatro Festival Italia che porterà in scena i pensieri del commissario Ricciardi, facendo entrare in contatto diretto il pubblico con uno dei personaggi più apprezzati del panorama letterario italiano.