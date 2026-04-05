Libri, “Mentre tutti dormono”: tre gialli notturni firmati da Sara Bilotti, Armando Guarino e Martin Rua 

Di Anita Curci

Mentre tutti dormono. Tre gialli notturni, edito da Homo Scrivens nella collana Gatti neri e vicoli bui, è una raccolta di tre racconti crime in cui la notte si fa strada tra le pagine ammantate di suspense, per diventare protagonista e lasciare senza fiato chi legge.

Sara Bilotti, Armando Guarino e Martin Rua firmano tre storie sorprendenti, ognuna con trame e caratteristiche proprie.

Ancora donne per Bilotti, che si riconosce per l’inconfondibile cifra indagatrice della psicologia umana, spesso al centro delle sue trame. Nel suo racconto La stanza di sotto vengono alla luce le storie di Barbara, Monica e di una misteriosa presenza in cantina. Il filo conduttore è un altro tipo di notte che si incammina verso un’alba che lascia molto sorpreso il lettore. Qui, come scrive Serena Venditto nella prefazione, nulla è come sembra e si arriva all’ultimo rigo per accorgersi “di aver letto tutta un’altra storia”. Non è la prima volta che l’autrice affronta vicende di donne secondo la modalità di thriller psicologico, fino a farla diventare la sua costante più coinvolgente e intrigante. Allora, ci si chiede, cosa la spinge verso questa tipologia di narrazione dell’essere e cosa vuol trasmettere o raccontare?

“Ogni scrittore ha un pozzo da cui attinge ogni storia che racconta”, spiega Sara. “Il mio pozzo è colmo di voci impegnate nel tentativo di elaborare un trauma, soprattutto infantile. Mi affascina quel particolare meccanismo del cervello che ricostruisce la realtà per difenderci dall’orrore. Finiamo per credere ciecamente al mondo che abbiamo ricostruito, coerente in tutte le sue parti, eppure illusorio. Il racconto di questi mondi paralleli è la mia sfida più grande: con la rivelazione finale, sempre spiazzante, spero di dare una chiave al lettore per “tradurre” le vite degli altri senza giudicarle a priori. Niente è ciò che sembra non è solo un modo di dire trito e ritrito, né una semplice frase a effetto da stampare nel risvolto di copertina: è una verità più comune di quanto si immagini”.

Guarino in Non è colpa della notte mette in campo, invece, la giovane psicologa forense Susy Scala in un poliziesco classico e assolutamente imprevedibile. L’intero intreccio gira attorno ad un pazzesco esperimento clinico. Tutto si imbastisce, prende forma e trova logica e soluzione in un unico lasso temporale. Sempre come accennato in prefazione, la notte è un paradosso, non consente distrazioni, perché tutto pare che si fermi e, quindi, chi deve “va dritto al sodo”. E, qui, dritto al sodo va un assassino e una squadra investigativa che deve scoprire i retroscena del crimine e soprattutto l’identità del criminale. Davvero un intrigo che trascina nelle pagine a ritmo incalzante, e la domanda nasce spontanea: come ha fatto l’autore a imbastire un intreccio così articolato, a svilupparlo e a portarlo a conclusione fino allo scioglimento di tutti i segreti legati a un caso decisamente complicato, comprimendolo in un arco di tempo della durata di poche ore?

“Non è stato sicuramente facile”, risponde Guarino. “Non solo per la complessità di una trama, che doveva essere credibile, ma anche per renderla plausibile con i tempi di un’indagine della polizia fatta, tra l’altro, in modo non formale da una psicologa, anche se accompagnata da due ufficiali. In tutto lo svolgimento della vicenda, come in ogni storia crime/gialla, bisognava mantenersi pronti per il colpo di scena finale. Infatti, l’unico modo per provarci era agire da gambero, partendo dal colpo di scena all’indietro”.

Esoterismo e mondo dell’occulto sono le tinte di Rua, il suo humus più caro e vincente. Il racconto-romanzo La notte del Corvo stende le ali sui meandri bui della città di Napoli, sulle tracce del leggendario Uovo di Virgilio. A indagare è l’indimenticabile “ragazza corvo”, l’ispettrice capo della Mobile Nicoletta “Nico” Partanna. Impermeabile nero, capelli corvini e tre cicatrici sul viso, che lei chiama lacrime, tragico promemoria di un passato dolorosamente oscuro. Misteriosa, malinconica, arrabbiata, tenuta in vita da un desiderio di vendetta che le morde le viscere ma non la priva della giusta lucidità, Nico, che alla notte ha finito per assomigliare, è parte integrante e indissolubile di questa storia. Rua ci fa il “regalo” di portarci alle origini del personaggio, perché chi legge non si sazia abbastanza della ragazza-corvo fino alla fine. È inevitabile chiedersi come sono nate le fattezze di questa donna dura, imprevedibile e molto sopra le righe, capo di Polizia dalle modalità di indagine assai poco ortodosse.

“Nicoletta “Nico” porta il nome di un caro amico che non c’è più”, racconta Rua, “e questo ci tengo a dirlo: una persona completamente diversa – non aggressiva e sicuramente non volgare come Nico – e che è stata molto importante per me. Il personaggio e quel che seguirà sono dedicati a lui. Quanto all’aspetto: volevo che fosse bella, ma che portasse su di sé i segni di una violenza che purtroppo spesso si accanisce sulle donne. Una violenza che per lei è anche il segno esteriore di un dramma, quel dramma che, quindici anni prima dei fatti raccontati in La notte del corvo, l’hanno praticamente trasformata in quello che è: una poliziotta aggressiva, sboccata, solitaria, con una decisa passione per il Pernod. Ma anche un’ottima investigatrice, con una certa predilezione per i crimini a sfondo esoterico”.