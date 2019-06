Libri, musica e gastronomia: a Quarto il Festival delle Due Sicilie

Musica, spettacolo e gastronomia: sono questi gli ingredienti del Festival delle Due sicilie che si svolge sabato 14 e domenica 15 giugno a Quarto, in provincia di Napoli, al Centro Regina Pacis in via Plino il Vecchio 14. Primo appuntamento alle ore 19 con la presentazione del libro “Il Grande libro del Regno delle due Sicilie” a cura di Carlo Capezzuto, i cui temi saranno oggetto del convegno nel quale interverranno Fiore Marro, Alberto Petillo e Nando Dicè. Ospite dell’evento anche il professore Gennaro Avano, l’autore di “La minestra è maritata. Ritratto storico della gastronomia meridionale”, un libro che descrive e analizza la cucina al tempo dei Borbone. Seguiranno, dalle 20,30, lo spettacolo teatrale “’O Luciano d’o Rre”, interpretato dall’attore Angelantonio Aversana, e il concerto musicale dei Suol Palco con la musica e canti popolari e le canzoni del maestro Peppe De Rosa.

Domenica 16 giugno, alle ore 19, va in scena lo spettacolo teatrale “’O Vico” di Dario Caramente è Angelantonio Aversana; al quale seguirà il concerto dei Soul Palco con musica e canzoni popolari a cura di Fabio Viglione. Testimonial della manifestazione l’attore Antonio Fiorillo, interprete tra l’altro della commedia teatrale “Briganti e Brigantesse” tratto da un testo di Fiore Marro. Nel corso della serata saranno serviti piatti tipici del Sud Italia preparati dal ristorante “Il rusticano”, pizze cotte nel forno a legna, panini, graffe e cornetti del Caffè Serapide Quarto. In esposizione per la vendita i prodotti locali della macelleria Gaspare Cerqua e oggetti d’artigianato prodotti in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia.

Ci saranno aree per i bambini e giochi a cura de “la Pantera Rosa”. Previsti inoltre un torneo di burraco, una serata dancing e il karaoke. La manifestazione è organizzata dalla Cooperativa Regina Pacis e dall’associazione Events Art San Carlo di Enzo Geri. L’intero ricavato sarà devoluto a favore delle attività del Centro educativo Diocesano Regina Pacis.

Ingresso gratuito. Info: 370.3217033 – 320.4647744.