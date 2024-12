Libri: “Ninella e il mondo”, racconto di una donna e di Napoli

Il racconto della vita travagliata e complessa di una donna, Ninella, che attraversa il secolo scorso tra grandi tragedie ed enormi vittorie; la sua vita è influenzata dalle vicissitudini di una città che come Ninella vive di momenti drammatici e grandi speranze. Contraddistingue le due «donne» (Ninella e Napoli), lo stesso destino e la stessa grande forza di volontà che permetterà ad entrambe di risorgere dalle proprie ceneri proprio come una fenice. E’ questo il contenuto essenziale del libro della professoressa Laura Varriale ‘Ninella e il mondo’ (Graus Edizioni, collana Tracce) che sarà presentato mercoledì prossimo, 18 dicembre, alle 17.30, nella Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato (Piazza Mercato) a Napoli. Una scrittura scorrevole e leggera, sottolinea una nota, «conduce il lettore in un viaggio condotto dalla protagonista, un viaggio nel tempo per condividere con lei emozioni e stati d’animo». Attraverso il racconto di Laura Varriale, docente nelle Scuole Superiori di materia scientifiche, si conosce una Napoli per molti aspetti oggi scomparsa ma ancora molto viva nella memoria di tanti. Alla presentazione del volume parteciperanno Enza Amato, presidente del Consiglio Comunale, Teresa Armato, assessore comunale al Turismo e alle Attività Produttive, Roberto Marino, presidente della seconda Municipalità, Giuseppe Brandolini, consigliere della seconda Municipalità, Maurizio D’Ago, presidente Acli Campania, Berardo Impegno, filosofo, Pasquale Gallifuoco, presidente Acli Beni Culturali, Angelo Cerulo, giornalista e autore della prefazione, Pietro Graus, editore. Interverranno, inoltre, Rossana Palumbo, cantante e attrice, Tommaso Bianco, attore, e la Dual Band del maestro Mimmo Capasso e Rossella Amura.