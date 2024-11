Libri: omaggio al grande Totò con la presentazione del volume “Il principe poeta”

Il ciclo di appuntamenti della rassegna “Il Valore dell’Esperienza” ospiterà – martedì 26 novembre alle ore 16.30 negli spazi della Sala Eventi “Vincenzo Cozzolino” della sede partenopea dell’Associazione 50&PIÙ (in Via Cervantes, 55 – Napoli) – Elena Anticoli de Curtis, nipote del grande Antonio de Curtis, il leggendario TOTÒ, con una presentazione de “Il Principe Poeta”, volume che raccoglie, per la prima volta, tutte le poesie e tutti i testi delle canzoni del principe-poeta.

L’incontro si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative della sede napoletana della Associazione di Rilievo Nazionale 50&PIÙ, presieduta da Maurizio Merolla. La presentazione del libro sarà introdotta dall’avvocato Flavia Chiarolanza e dai saluti dello stesso Merolla; l’evento vedrà, inoltre, la partecipazione di Francesca Mazzei (Colonnese Editore). Il libro riscopre l’intero corpus poetico e letterario del grande Totò, attraverso poesie e testi di canzoni riprese dagli archivi originali e di alcuni inediti. Il volume edito da Colonnese è curato dalla stessa Elena Anticoli de Curtis con Virginia Falconetti e la sua prima edizione è stata pubblicata nel 2018, riscuotendo un grandissimo successo di pubblico e di critica. In questo libro prezioso, le poesie del principe Totò sono presentate attraverso microaree tematiche e le canzoni sono arricchite da materiale iconografico d’epoca.

“Il Principe Poeta” è anche un libro multimediale: consente, infatti, attraverso un QR code, di ascoltare la voce del Principe della Risata.