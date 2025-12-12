Libri, “Parabole moderne” di Amedeo Romeo: Vangelo raccontato ai ragazzi

Roma, 12 dic. (askanews) – TS Edizioni pubblica, anche in edizione e-book, un nuovo libro della Collana “Gli Aquiloni – Grandi autori per piccoli lettori”: Parabole moderne. Storie di Vangelo raccontate dai ragazzi, di Amedeo Romeo, con illustrazioni di Roberta Notarangelo, libro ad alta leggibilità. Due gemelli opposti: uno compiacente, l’altro ribelle.

Quando il nonno scopre chi ha davvero mantenuto una promessa, tutto cambia… Andrea abbandona i suoi amici per unirsi ai “fighi” della scuola, ma scopre troppo tardi di aver perso un tesoro: la loro amicizia… Emanuela sogna il palcoscenico, ma in un gruppo caotico e svogliato imparerà che anche chi sembra “fuori posto” può brillare…Scrivono nel preambolo i protagonisti di questo libro, Emanuela, Andrea, Francesco, Roberto, Asia, Stefano, Anna: «Cioè, vuoi dire che siamo finiti in un libro? Davvero? Dai! Noi abbiamo raccontato le nostre storie, piene di litigi, sogni, errori, figuracce, risate, momenti tosti e scelte difficili. La vita, insomma. E qualcuno ha pensato che potessero essere interessanti da leggere? Oh, non vogliamo fare i modesti, siamo contenti di questa cosa, perché siamo convinti che le nostre storie possano essere utili anche ad altri. Un sacco di nostri amici hanno avuto storie simili, sono finiti nei guai e hanno sofferto, ma poi in qualche modo se la sono cavata. Non tutti però, qualcuno ci è rimasto sotto. Capita. Ma capita soprattutto a chi è solo, oppure non ha il coraggio di parlare con gli altri. Magari non sempre con i genitori o i prof, lo sappiamo che è difficile, ma almeno con gli amici”.

In queste scoppiettanti storie, che divertono e fanno pensare, troverai litigi tra fratelli, amicizie messe alla prova, sogni inseguiti con ostinazione, paure che bloccano e scelte difficili che fanno crescere. A raccontarle sono ragazzi e ragazze come te, con le loro passioni, le loro incertezze e la voglia di trovare un posto nel mondo. Non troverai prediche né risposte pronte, ma spunti per farti domande vere e imparare a guardare la realtà con occhi curiosi.

Continuano i protagonisti: “Non dateci dei presuntuosi, ma alla fine mi sa che in questo libro troverete delle parabole moderne, ispirate a quelle antiche. Racconti ambientati nel nostro tempo, con protagonisti ragazzi e ragazze come noi. Vi parleranno di amicizia e famiglia, di errori e perdono, di sogni e paure, di scelte difficili e di piccole vittorie quotidiane. Non ci sono risposte già pronte – perché ognuno ha la sua strada – ma ci sono tante domande che potranno aiutarci a scoprire qualcosa in più su noi stessi e sul mondo che ci circonda”.

“Gli Aquiloni, grandi autori per piccoli lettori” è una collana narrativa di libri per bambini firmati dai più accreditati autori per l’infanzia del panorama italiano e internazionale e racconta emozioni, avventure, misteri e mondi fantastici in una collana di racconti a misura di bambino accompagnati dalle tavole a colori di famosi illustratori per un primo approccio alle questioni importanti del “diventare grandi”. Grandi firme di ieri e di oggi raccontano storie emozionanti, curiose, fiabesche, storie che, sulle ali della fantasia, aiutano i piccoli a vivere meglio la loro realtà. Oltre al rigore dei contenuti, la collana si caratterizza per l’attenzione alla qualità dell’illustrazione e per l’impegno educativo attento alle problematiche sociali.

Il testo è stato impaginato con TestMe, una font «libera», work in progress, basata sui principi del Design for All e sulle ricerche nell’ambito della dislessia a cura dei professori Luciano Perondi e Leonardo Romei.