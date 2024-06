Libri, premio di divulgazione scientifica: avviso per docenti e ricercatori

L’Associazione italiana del libro bandisce la dodicesima edizione 2024 del Premio nazionale di divulgazione scientifica – Giancarlo Dosi. Il Premio ha l’obiettivo di contribuire a rafforzare il settore del libro e della lettura in Italia, in particolare per quanto riguarda la saggistica rivolta a una efficace divulgazione scientifica. Possono partecipare al Premio: ricercatori, docenti di ogni ordine e grado, giornalisti, studiosi ed autori italiani o stranieri con libri di divulgazione scientifica pubblicati per la prima volta in lingua italiana nel 2023 o nel 2024 (sono ammesse anche le opere auto pubblicate o pubblicate soltanto in formato digitale). Non sono ammesse opere già presentate alle precedenti edizioni del Premio o che rappresentino una semplice riedizione di lavori già pubblicati in anni precedenti.

Il Premio prevede la sezione Libri (autori italiani o tradotti in italiano) ed è suddiviso nelle seguenti cinque Aree scientifiche: Area A – Scienze matematiche, fisiche e naturali; Area B – Scienze della vita e della salute; Area C – Ingegneria e Architettura; Area D – Scienze umane, storiche e letterarie; Area E – Scienze giuridiche, economiche e sociali. Per ciascuna area verranno selezionate le terne che si contenderanno i premi in palio nel corso della cerimonia conclusiva del Premio, in programma al Cnr a Roma il 12 dicembre.