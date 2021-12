Libri: record per la Bibbia appartenuta al leggendario mago Houdini

New York, 30 dic. – (Adnkronos) – Prezzo record per la Bibbia appartenuta a leggendario Harry Houdini (1874-1926), uno dei più famosi illusionisti ed escapologi della storia, divenuto celebre grazie alle sue fughe impossibili. All’asta organizzata da Potter & Potter Auctions a Chicago sono stati messi in vendita i cimeli della collezione del mago statunitense Joseph Dunninger (1892-1975). Il pezzo forte del catalogo è stata la copia del volume di Sacre Scritture (Antico e Nuovo Testamento) di Houdini che è stata aggiudicata per 102.000 dollari, più di quattro volte la sua stima.