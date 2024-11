Libri, “Resta cu’ me”, esce il primo libro del comico Emanuel Ceruti

Roma, 11 nov. (askanews) – Dal 15 novembre sarà disponibile in tutte le librerie “Resta cu’ me” il primo libro di Emanuel Ceruti, giovane fenomeno comico del web da migliaia di follower nonché attore di teatro, autore, creator e tik toker. Il libro in uscita per Cairo Editore, già disponibile in preorder in tutti gli store digitali, analizza le sensazioni e i sentimenti che ruotano attorno alle molteplici declinazioni dell’amore.

Emanuel Ceruti racconta in chiave ironica la quotidianità delle nuove generazioni. Arriva in Tv nel 2018 con Made in Sud, celebre programma in diretta in prima serata della Rai, per poi continuare nelle successive due edizioni. Coltiva contestualmente la passione per il teatro con commedie scritte e dirette da lui: Scheletri nell’armadio, Doppia spunta blu e infine il suo grande debutto al teatro Augusteo con Buco.

“Resta cu’ me è un libro in cui molti si possono ritrovare – ha dichiarato – a molti di noi è infatti capitato almeno una volta nella vita di lottare per amore, anche per la paura della possibile fine di una relazione. Il romanzo ruota attorno alle molteplici declinazioni e sfaccettature dell’amore, inteso nella sua accezione più universale, immergendoci in storie e intrecci amorosi in cui ci siamo persi e ritrovati, quell’amore che, proprio per le emozioni di cui ci nutre in alcuni momenti della giornata quando ti fermi a pensare ti fa sentire ‘piccolo’ e in altri ti fa sentire un ‘gigante’. Resta cu’ me vuole anche essere una sorta di slogan: non bisogna avere paura di esternare le proprie emozioni e fragilità, l’importante è sempre agire in maniera vera ed autentica. Sono innamorato dell’amore, ammetto di essere un romantico, cresciuto con i classici della Disney e con quelle commedie rosa degli anni 2000, nei tempi odierni l’amore ha cambiato forma, a tratti è superficiale, da qui l’esigenza artistica di scrivere questo mio primo libro, un tributo a quell’amore con la A maiuscola, l’amore a 360 gradi in cui il lettore potrà perdersi tra intrecci, episodi e storie di grandi amori” ha aggiunto.