Libri, storia e politica del Novecento nel libro intervista di Rosalba Ferraioli

“Bianco&Nero Grigio in Centro” è un raffinato e apprezzabile viaggio che la giornalista Rosalba Ferraioli conduce nel panorama storico e politico del Ventesimo secolo. Il libro si concentra su una lunga intervista che la Ferraioli fa al medico e politico Attilio Naddeo, all’interno della quale si trattano diverse tematiche, nonché si delineano personaggi che hanno caratterizzato la storia, la politica e la cultura italiana del Novecento. Nella prima parte dell’esposizione, Naddeo viene interrogato dall’autrice per trattare brevemente le storie, gli aneddoti, i ricordi legati a grandi artisti italiani, dal teatro al cinema, dalla musica allo sport. Nella seconda parte, invece, il dibattito si sposta sul quadro storico-politico dell’Italia in un periodo di oltre cinquant’anni, e di conseguenza sui cambiamenti dell’assetto politico-economico del nostro Paese. Naddeo ci offre le sue testimonianze circa gli eventi principali e le grandi figure del panorama politico nazionale, dalla Prima Repubblica fino ad oggi, dai grandi partiti di massa alla nascita di nuove forme di populismo. Scritto con uno stile molto accattivante e preciso, ricco di spunti interessanti, il libro della Ferraioli è una delle sorprese di questa stagione editoriale.