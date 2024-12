Libri, storie di Pizzofalcone nell’ultimo lavoro di AGORA’

Sarà presentato il 12 dicembre alle ore 17,00 presso il prestigioso Istituto per gli studi filosofici, AGORA’ ombre e storie nelle strade di Pizzofalcone.

Ne parleranno con gli autori e l’editore Mario Rovinello, Luigi De Magistris e Don Michele Pezzella. All’incontro prenderanno parte anche gli studenti del liceo musicale “Palizzi”, guidati dalla professoressa Sabrina Messina. Con le loro voci e la loro musica saranno la cornice ideale di questo volume dedicato al quartiere che ospita la loro storica scuola.

Una nuova proposta della casa editrice “La valle del tempo” che propone ancora un capitolo della “saga” AGORA’ format di successo che ha visto la pubblicazione di numerosi libri dedicati alle piazze d’Italia. Per Napoli si contano ben quattro volumi di racconti scritti a più mani da numerosi, eterogenei autori. Il quinto AGORA’ presenta una innovazione: non parla di piazze ma di un intero quartiere, un luogo specialissimo che i curatori, Francesco Divenuto e Clorinda Irace (già attivi per gli altri volumi) hanno voluto raccontare in un momento clou della sua storia, quello che vede l’apertura di una stazione della metro e di un modernissimo ascensore di collegamento tra mare e collina. Un quartiere salito alla ribalta e divenuto in breve tempo set televisivo, meta turistica, luogo di visite guidate ed esplorazioni ma anche luogo di struggente umanità, di contrasti stridenti, di belle storie.

Francesco Divenuto, nella lunga e particolareggiata introduzione ci accompagna, passo dopo passo, tra i palazzi e le strade del quartiere con grande competenza storico-artistica. Divenuto definisce il libro Un affascinante, sorprendente viaggio che si immerge in un tempo e in uno spazio che si riconnettono al passato ma che si proiettano anche sul futuro.

Clorinda Irace affida la sua premessa ai versi di Petrarca ( voi che ascoltate in rime sparse il suono) alludendo all’eterogeneità dei lavori che il lettore si troverà davanti sfogliando e leggendo il libro. Precisa anche che ogni autore, in questo libro, ha un suo perché: tutti sono legati al quartiere, chi in quanto abitante, chi come persona che vi lavora tutti i giorni, chi come attivista. Una narrazione corale che ritrae il quartiere nelle sue tante, interessanti sfaccettature.

Denominatore comune tra molti dei volumi di AGORA’ sono le foto di Nando Calabrese, autore che per questo libro propone scorci di Pizzofalcone con un elemento nuovo: una figura, quasi un’ombra che sembra voler indicare un quartiere ricco di presenze significative. La copertina è stata dedicata ad un luogo simbolo, il Belvedere di Monte Echia con il suo splendido panorama che attira ogni giorno numerosi turisti da tutto il mondo.

Molti e di diversa formazione gli autori: Pasquale Borghese, Francesco Carignani. Domenico Ciruzzi, Francesco Divenuto, Valter Luca De Bartolomeis, Pasquale Della Monaco, Lucio Gagliardi, Clorinda Irace, Alessandro Marotta, Donatella Mazzoleni, Diana Pezza Borrelli, Susie Romano, Roberta Sepe, Augusto Vitale, i volontari del doposcuola di Pizzofalcone: Orsola, Carmen, Giuseppe, Ornella e Pia.