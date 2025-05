Libri, “Un sogno chiamato Santiago”: a 70 anni l’avventura in solitaria

Roma, 27 mag. (askanews) – TS Edizioni pubblica, anche in formato e-book, Un sogno chiamato Santiago. A 70 anni l’avventura del Cammino in solitaria, di Giacomo Fabbri. “Avevo girato il mondo grazie al mio lavoro di manager, tutto molto bello, ma fare la trottola nel vortice di fusi usi orari sempre diversi per lavoro non era esattamente come fare il turista per diletto”, scrive l’autore nell’introduzione.

E riprende: “Le soddisfazioni che mi dava il lavoro non bastavano, il desiderio di prendere lo zaino e percorrere sentieri sempre nuovi era forte, e cresceva ogni giorno di più. Quando si ha una famiglia, tuttavia, l’unico pensiero di un marito e di un padre è il benessere dei propri cari, la loro sicurezza. Veder crescere bene le mie figlie – Elena e Francesca – ha reso me e mia moglie davvero orgogliosi, e questo per molto tempo è stato l’obiettivo più importante. A tutta la famiglia, inoltre, avevo cercato a più riprese di trasmettere la passione per la montagna, soprattutto nelle due settimane di ferie che ci concedevamo ogni anno in Alta Badia. Camminando su è giù per sentieri e ferrate con il mio amico Piero, parlavamo spesso di fare qualcosa di avventuroso e mai provato, e il cammino di Santiago de Compostela era in cima alla nostra lista dei desideri. ‘Ma quando avremo il tempo per farlo davvero?’, mi chiedeva sempre Piero, anche lui impegnato con il suo studio di architettura. E questa vagheggiata idea si stagliava su un lontano orizzonte: “Quando andremo in pensione!'”.

Un’idea semplice, che cresce lentamente nell’intimo, come risposta a una domanda latente, celata forse dietro il bisogno di fare un’impresa, di arrivare a un risultato personale eclatante. Con questa forza di volontà e un sogno da realizzare, a quasi 70 anni Giacomo Fabbri si mette in cammino. Ad un certo punto della propria vita, l’autore decide di affrontare la sfida: parte da Saint-Jean-Pied-de-Port per affrontare tutto il percorso del Cammino Francese, che si rivelerà molto più di una prova fisica. Tappa dopo tappa, attraverso paesaggi mozzafiato, borghi medievali e chilometri di sentieri sterrati, Giacomo incontra pellegrini e camminatori di ogni età e nazionalità, ascolta storie di vita, supera momenti di difficoltà e scopre il vero significato della strada percorsa a piedi. Tra imprevisti, fatica, amicizie inaspettate e risate, il Cammino si trasforma in una metafora della vita: un’esperienza di crescita, di libertà, di riconnessione con sé stessi e con gli altri. Con uno stile sincero, coinvolgente e ricco di aneddoti, l’autore ci porta con lui in un’avventura che non è solo un viaggio geografico, ma soprattutto interiore. Un libro che ispira, che fa sognare e invita a partire, perché non è mai troppo tardi per inseguire un sogno e rimettersi in cammino.