Libri, una donazione speciale per gli studenti dell’Axel Munthe

di Marco Milano

“Capri e l’arte dell’ospitalità attraverso i secoli” edito dalla società caprese Capri Green di Marianna Esposito e Francesca Girone saranno donati a trecentocinquanta studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “Axel Munthe” di Anacapri, l’unico istituto dell’isola azzurra. I libri saranno donati dalla Fondazione Serena – Messanelli – Zweig “per contribuire in modo incisivo e sostanziale alla diffusione della cultura e storia dell’ospitalità dagli albori ad oggi, attraverso le nuove generazioni”. Il volume nasce da appassionate e professionali ricerche del giornalista e scrittore Luciano Garofano. “Capri e l’arte di ospitare – si legge nel suo libro – è un binomio inscindibile dalla storia degli uomini e delle donne che l’hanno esercitata, trasformando un’isola di pescatori e agricoltori in un’industria del turismo. Il libro, nella rivalutazione di quell’arte ormai dimenticata, vuole essere un omaggio a quei tanti capresi che, grazie alla loro laboriosità e imprenditorialità, dagli inizi dell’Ottocento a oggi, dall’impianto delle prime locande a gestione familiare ai grandi alberghi di lusso, hanno contribuito a fare di Capri una stazione turistica all’avanguardia e universalmente riconosciuta come meta dell’anima”. Il volume, tradotto dal Professor Simone Somma anche in lingua inglese, illustrato con più di cento immagini in bianco e nero e a colori, racconta l’epopea dell’ospitalità tipica caprese attraverso i secoli, analizzandone l’evoluzione dalle origini fino ad oggi, dall’arrivo dell’Imperatore Augusto all’overtourism, ultima frontiera di un non più sostenibile turismo di massa. L’iniziativa della Fondazione verrà presentata che incontreranno il giornalista e scrittore Luciano Garofano ed il professor Renato Esposito, per un articolato confronto dove, gli studenti, potranno interagire con l’autore. La presentazione è affidata a Francesca Girone, giornalista ed amministratrice della Capri Green. “La Fondazione Serena Messanelli Zweig – ha spiegato l’avvocato Emilio Ruotolo, presidente della Fondazione – nasce con l’intento di diffondere la cultura dall’isola di Capri nel mondo. La sua sede d’esposizione ‘Insula’ vuole essere un’isola di arte nell’isola. Già negli ultimi anni la Fondazione ha organizzato con il professor Renato Esposito nelle scuole medie e superiori dell’isola dei corsi sulla storia di Capri e la nascita e l’evoluzione della sua ospitalità. A settembre 2024 ha avuto molto successo la mostra sul pittore Mario Laboccetta a cura di Bruno Flavio e Manuela Schiano e a dicembre vi è stata una mostra sull’arte presepiale napoletana. La stagione espositiva 2025 è iniziata con una mostra fotografica di talentuosi artisti capresi sul borgo di Marina Grande a cura dell’architetto Massimo Esposito. Fino a dicembre 2025 vi saranno importanti mostre il cui tema centrale sarà la storia e la cultura caprese”. Accompagnato da un segnalibro personalizzato della Fondazione e relativa busta, il libro è stato prodotto, unicità nel suo genere, grazie alla Fontel con energia 100% green, le carte utilizzate sono prive di legno e nessun albero è stato abbattuto per realizzarlo, la tecnica di diffusione e distribuzione è compatibile con la sostenibilità ambientale, priorità queste della società editrice caprese che dal 2021 si occupa di energia e comunicazione e che annovera le riviste patinate Yacht in Capri e Capri Arte. La grafica è stata curata da Carlo Alberto Falanga che si è dedicato pro-bono al progetto editoriale. “Rappresentiamo – ha sottolineato il socio di maggioranza della Capri Green, la giornalista Marianna Esposito – la seconda società (dopo la Sippic) di Capri nel settore di energia e la prima nel mondo della comunicazione isolano con le nostre riviste ‘patinate’, ma abbiamo voluto realizzare questo libro non per fini commerciale bensì prettamente culturali e storici. E stiamo approntando altri progetti che ci vedranno impegnati nei prossimi anni con i medesimi obiettivi. Il valore dei proventi derivati dalla vendita del libro è commisurato alle sponsorizzazioni e donazioni che la nostra società ogni anno impegna in progetti sociali”.