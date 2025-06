Libri, “Una fiaba per guarire il mondo, partendo dalle piccole cose”

Roma, 12 giu. (askanews) – TS Edizioni pubblica, anche in edizione e-book, un nuovo libro della Collana “Gli Aquiloni – Grandi autori per piccoli lettori”: La fattoria magica. Una fiaba per guarire il mondo partendo dalle piccole cose di Michela Cattani, con illustrazioni di Alice Nicolini.

Pamela la mela, Gedeone il melone e i loro amici accolgono con gentilezza insetti e uccellini affamati, convinti che l’imperfezione non sia un difetto ma un dono. Con loro grande sorpresa, però, al momento del raccolto i frutti bacati vengono scartati perché non perfettamente in linea con i gusti della gente. La mela, il melone e i loro compagni esclusi trovano tuttavia speranza nei bambini, che grazie alla loro capacità di ascoltare e vedere con il cuore, li salvano e li portano al mercato. Lì, persone capaci di guardare oltre le apparenze li scelgono, dimostrando che la bontà e la bellezza risiedono nell’accettazione e nella capacità di cogliere la vera sostanza delle cose.

Scrivono le autrici in apertura di testo: “Un viaggio per grandi e piccini alla scoperta delle radici della felicità. Una fiaba semplice che nasconde una riflessione profonda su come poter cambiare prospettiva ed essere felici. Nata dalla penna di mamma Michi, prende vita e si anima grazie ai colori della figlia Alli, trasformandosi in un progetto a quattro mani e un unico cuore. Sarà una lettura che fa bene al lettore, che moltiplica e trasforma questo bene: una parte dei guadagni della vendita del libro vengono riconosciuti in modo permanente all’associazione “Il Melograno ODV”. Una storia di frutta che ci auguriamo porterà frutti e aiuterà persone in difficoltà a nutrire pancia e cuore. DA SCARTO A RISORSA, NON SOLO FAME DI CIBO!”.

“Gli Aquiloni, grandi autori per piccoli lettori” è una collana narrativa di libri per bambini firmati dai più accreditati autori per l’infanzia del panorama italiano e internazionale e racconta emozioni, avventure, misteri e mondi fantastici in una collana di racconti a misura di bambino accompagnati dalle tavole a colori di famosi illustratori per un primo approccio alle questioni importanti del “diventare grandi”. Grandi firme di ieri e di oggi raccontano storie emozionanti, curiose, fiabesche, storie che, sulle ali della fantasia, aiutano i piccoli a vivere meglio la loro realtà. Oltre al rigore dei contenuti, la collana si caratterizza per l’attenzione alla qualità dell’illustrazione e per l’impegno educativo attento alle problematiche sociali.

Il testo è stato impaginato con TestMe, una font “libera”, work in progress, basata sui principi del Design for All e sulle ricerche nell’ambito della dislessia a cura dei professori Luciano Perondi e Leonardo Romei.