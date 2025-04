Libri, Valeria Saggese presenta “Parlesia” al Blue Turtle con Lino Vairetti e Tony Cercola

Mercoledì 9 aprile, il Blue Turtle di Piazza Amedeo si illumina con le “Jazz Lights, Blues Shadows” per presentare “Parlesia” di Valeria Saggese, un viaggio affascinante nel gergo musicale con ospiti d’eccezione come Lino Vairetti, Tony Cercola e Francesca Silvestre.

Napoli si prepara a svelare uno dei suoi codici più affascinanti e meno conosciuti: la “parlesia”, la lingua segreta dei musicisti. Domani, mercoledì 9 aprile, alle ore 19:00, il suggestivo Blue Turtle di Piazza Amedeo ospiterà la presentazione del libro “Parlesia” di Valeria Saggese, un’immersione nel gergo colorito e ricco di storia che unisce generazioni di artisti.

L’evento, intitolato “Jazz Lights, Blues Shadows”, promette una serata all’insegna della cultura e della musica, con la partecipazione di ospiti d’eccezione che hanno fatto la storia della scena partenopea e non solo. Accanto all’autrice Valeria Saggese, interverranno i leggendari Lino Vairetti, voce storica degli Osanna, il percussionista eclettico Tony Cercola e la giornalista Francesca Silvestre.

Ad arricchire ulteriormente l’atmosfera, sarà presente anche una mostra fotografica dedicata al mondo del jazz e del blues, creando un dialogo visivo con le parole del libro e le sonorità evocate dagli ospiti.

“Parlesia” si presenta come un’esplorazione inedita e appassionante di un linguaggio che affonda le radici nella tradizione orale dei musicisti, un codice fatto di termini specifici, soprannomi, aneddoti e modi di dire che contribuiscono a creare un senso di appartenenza e complicità all’interno della comunità musicale. Il libro promette di svelare significati nascosti e curiosità legate a questo affascinante idioma.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è consigliata la prenotazione per assicurarsi un posto in questa serata speciale dedicata alla lingua segreta che pulsa tra le note del jazz e le ombre del blues. Non perdete l’opportunità di scoprire il cuore pulsante della comunicazione tra i musicisti partenopei. Prenotate subito il vostro posto gratuito su Eventbrite al link: https://www.eventbrite.com/e/jazz-lights-blues-shadows-presenta-parlesia-una-lingua-segreta-tickets-1310671426519?aff=ebdssbdestsearch