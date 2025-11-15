Libro di Veneziani, visita a sorpresa di Salvini a Napoli. Laboccetta: Nuova testimonianza del valore dell’iniziativa

“Una visita inattesa ha impreziosito la serata di ieri al termine della affollata presentazione del libro di Marcello Veneziani “Marx e Nietzsche si davano la mano”, organizzata dalla nostra associazione Polo Sud al Circolo degli Artisti di Napoli: nel corso della cena seguita all’evento, infatti, presso un noto ristorante del lungomare, ha fatto il suo ingresso il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, reduce dalla convention elettorale al Palapartenope a sostegno del candidato presidente alla Regione Campania Edmondo Cirielli”. Lo rende noto il presidente di Polo Sud Amedeo Laboccetta.

“Salvini – racconta Laboccetta – si è intrattenuto a lungo con Marcello Veneziani, con me e con gli amici presenti, in un clima di cordiale convivialità”.

“La presenza del vicepremier Salvini, del tutto inaspettata, è stata una bellissima sorpresa: dopo la splendida e affettuosa lettera del sindaco Gaetano Manfredi, che ha voluto rendere omaggio al valore culturale dell’iniziativa di Marcello Veneziani e alle iniziative di Polo Sud, anche questo gesto testimonia la grande attenzione che il nostro lavoro sta suscitando. La cultura, quando è autentica, unisce mondi diversi e crea occasioni di dialogo. È esattamente quello che volevamo ottenere presentando il nuovo libro di Marcello Veneziani”.

E sul successo dell’iniziativa che ha registrato il sold out del salone del Circolo degli artisti, Laboccetta conclude: “Napoli si conferma, ancora una volta, autentica capitale della cultura, luogo elettivo capace di richiamare personalità di assoluto prestigio. Polo Sud, dal canto suo, proseguirà con rinnovato impegno nel promuovere occasioni di confronto libero, civile e di eccellente levatura”.