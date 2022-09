Liceale morto nel Monzese. Gli inquirenti: Si è ucciso. E’ il terzo studente della stessa scuola suicida in due anni

Tredici anni, è stato trovato morto domenica scorsa a Desio, una zona semi abbandonata lungo la Valsassina. Secondo gli inquitenti si tratta di suicidio A darne notizia è un sito di onfomazione locale il Cittadino Monza Brianza. Il ragazzo frequentava, da appena una settimana, il primo anno di liceo all’istituto Frisi. “Una morte bianca inspiegabile – si legge su ilcittadinomb.it – che ha sconvolto i compagni della vittima che per primi hanno portato a scuola un fiore, segno di vicinanza alla famiglia e gesto d’affetto per chi li ha lasciati. Classe 2008, residente in provincia, avrebbe compiuto 14 anni a novembre. Aveva una giovanissima vita piena di interessi, solare”. «Siamo senza parole, una tragedia a pochi giorni dopo l’inizio dell’attività scolastica – dichiara al cittadinomb.it Lucia Castellana, dirigente del liceo monzese – che ci ha travolto… vogliamo restituire un po’ di serenità ai nostri ragazzi, dopo due anni di pandemia, ma siamo stati investiti da questo lutto che ci lascia esterrefatti“. “La stessa dirigente – scrive ancora ilcittadinomb.it – con un gruppo di docenti e genitori aveva, per prima, lanciato l’idea di un’occasione per ricreare e riportare quel clima di serenità che l’istituto aveva perso, poco prima dello scoppio della pandemia (nel febbraio 2020) quando altri due gravi lutti, due giovani studenti che si erano tolti la vita a distanza di poche settimane, avevano sconvolto la comunità scolastica”.