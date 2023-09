Licenze per vendere e comprare materiale video di archivio

Come il crowdfunding su piattaforme come Kickstarter o Indiegogo ha rivoluzionato la raccolta fondi e gli investimenti collettivi, così i siti web specializzati in video d’archivio come Shutterstock e Istockphoto hanno creato uno sbocco per videomaker desiderosi di monetizzare i propri lavori da una parte e dall’altra di trovare materiale video preesistente da impiegare in video produzioni, ottimizzando sia il tempo che le risorse finanziarie impiegate.

Gestione liberatorie video

Grazie a queste piattaforme, la quantità e la qualità del materiale video d’archivio disponibile sono state notevolmente ampliate, agevolando in modo significativo la produzione di video in 4K . Ad esempio, se state realizzando un corporate di un’azienda con sede a Milano, avrete la possibilità di riprendere le scene sul campo con le vostre attrezzature e arricchire il lavoro con spettacolari riprese col drone del centro della città, effettuate e vendute da colleghi.

Avrete in questo modo sotto controllo la la gestione delle liberatorie video perchè le avrete fatte firmare voi stessi ai vostri attori (a questo link è disponibile un modello di una liberatoria per riprese video da scaricare e far compilare), ma vi sarete liberati dei vincoli relativi ai sorvoli coi droni sui centri abitati.

Questo approccio consente ai videomaker di dare vita alle proprie intuizioni, offrendo un valore aggiunto alle proprie opere grazie all’utilizzo di materiale visivo di qualità. Allo stesso tempo, rende più accessibili le risorse a disposizione, permettendo a chiunque di accedere a video professionali, senza dover investire grandi quantità di tempo o denaro nella produzione.

In definitiva, i siti di video d’archivio rappresentano un importante aiuto alla creatività e alla produzione audiovisiva, facilitando la realizzazione di progetti di alta qualità e offrendo un’ampia gamma di opzioni visive per soddisfare le esigenze di ogni videomaker. I siti web specializzati in materiale video d’archivio permettono ai videografi di caricare e monetizzare i propri filmati o reperire video preesistenti per i loro progetti, al fine di risparmiare sia tempo che risorse finanziarie.

Queste piattaforme hanno considerevolmente ampliato la quantità e la qualità del materiale video d’archivio disponibile, rendendo significativamente più agevole la produzione di video ad alta risoluzione. D’altro canto, se siete videomaker in possesso di filmati di alta qualità che ritenete possano interessare terze parti, avete la possibilità di caricare le vostre riprese su qualsiasi piattaforma media specializzata e guadagnare una somma aggiuntiva. In entrambi gli scenari, è fondamentale essere al corrente dei diversi tipi di licenze e delle loro implicazioni. Dunque, di cosa trattano queste licenze?

Tipi di licenze per materiale video d’archivio

La licenza royalty-free rappresenta il modello base nell’industria del materiale video d’archivio. Essa prevede che il licenziatario abbia il diritto di utilizzare il filmato senza dover pagare ogni volta che il video viene utilizzato e mostrato.

A seconda della fonte dalla quale prendete il vostro materiale, anche le licenze royalty-free più semplici possono presentare differenze. Ad esempio, i termini di servizio di Shutterstock stabiliscono che una licenza regolare per filmati conferisce il diritto di utilizzare il video “in produzioni (vale a dire un film, un video, una serie televisiva, una pubblicità o altre produzioni multimediali) mostrate o distribuite al pubblico con qualsiasi mezzo ora noto o successivamente ideato; in performance dal vivo; o sui siti web”.

Questa affermazione implica che il licenziatario possa utilizzare il materiale video d’archivio in un numero illimitato di progetti erogati al pubblico in qualsiasi modo.

In contrasto, Envato Market, che gestisce videohive.net, suddivide le proprie licenze in “Uso Singolo” e “Uso Multiplo“. La prima limita l’uso del materiale video d’archivio a un “prodotto finale” come un singolo spot pubblicitario, mentre la seconda consente al licenziatario di utilizzare il filmato acquistato in vari prodotti finali come spot pubblicitari, video per siti web e cortometraggi.

Esistono altre forme, meno comuni, di licenze. Dissolve.com offre contenuti “right managed” che permettono al licenziatario di personalizzare la licenza in base al canale desiderato (TV, cinema, ecc.), all’uso (teatro, pubblicità online, ecc.), all’ampiezza (dimensioni e portata dell’audience) e alla durata del progetto. Dissolve.com sottolinea che i vantaggi sono un contenuto e uno stile distintivi, una licenza restrittiva solo per gli usi necessari e l’esclusività. Il sito afferma: “è possibile richiedere lo storico degli usi, permettendo di assicurarsi che la propria clip o foto sia utilizzata in un contesto originale o unico rispetto agli usi precedenti”. Questo contribuisce all’unicità del progetto, che potrebbe giustificare il costo premium probabile per questo tipo di licenza.

L’aspetto dell’esclusività svolge un ruolo fondamentale nel mondo delle licenze per il materiale video d’archivio. È importante notare che la maggior parte delle licenze offerte per questo tipo di contenuti non sono esclusive, il che significa che altri possono ancora utilizzare lo stesso materiale. Tuttavia, esistono alcune eccezioni a questa regola.

Ad esempio, iStockPhoto offre solo licenze non esclusive per propri video, il che significa che il vostro utilizzo di un filmato non impedirà ad altri di utilizzarlo. Tuttavia, ci sono anche siti come Dissolve.com che offrono una tipologia di licenza che include l’esclusività. In pratica, questo significa che se si sceglie di utilizzare una clip o una foto dalla loro collezione, essa verrà rimossa per la durata della vostra licenza, impedendo ad altri di utilizzarla fino a quando non avrete terminato con essa. È importante notare che questo tipo di licenza può essere più costosa, ma offre un livello ancora più elevato di unicità al vostro progetto video.

Un’altra categoria di materiale video d’archivio che vale la pena menzionare è quella di pubblico dominio. Questo tipo di materiale è creato da entità che non sono soggette alla protezione del diritto d’autore, come il governo degli Stati Uniti, o il cui diritto d’autore è semplicemente scaduto. Tuttavia, non è sempre possibile accedere gratuitamente a questo tipo di contenuto. Le tariffe spesso dipendono dal fatto che il sito ospitante abbia acquisito o mantenuto la clip, specialmente se proviene da vecchie pellicole e ha richiesto una rimasterizzazione per essere utilizzabile.

In conclusione, la scelta della licenza per il materiale video d’archivio può influenzare significativamente il vostro progetto. Dalla non esclusività delle licenze comuni alle opzioni di esclusività offerte da piattaforme come Dissolve.com, fino alle possibilità offerte dal materiale di dominio pubblico, è importante considerare attentamente le opzioni disponibili per garantire il migliore risultato per il vostro lavoro.

Qual è la miglior licenza per il materiale d’archivio?

La scelta del tipo di materiale video d’archivio dipende interamente dagli obiettivi finali della video produzione e dal budget a disposizione. Se hai a disposizione risorse finanziarie da investire e desideri arricchire il tuo progetto video con filmati unici, potresti optare per una licenza esclusiva royalty-free da un prestigioso sito come Dissolve.com.

D’altra parte, se hai un budget limitato o ti occupi di un progetto di dimensioni minori, potrebbe essere sufficiente una licenza temporale royalty-free standard. Ci sono anche siti web, ad esempio videvo.com, che offrono materiale video d’archivio gratuito, anche se a volte è contrassegnato da un watermark o di scarsa qualità.

Quali sono le opzioni a disposizione dei creatori di materiale video d’archivio?

Come creatore di materiale video d’archivio, è fondamentale valutare attentamente il rapporto costo-beneficio di ogni tipo di licenza disponibile. Se il tuo obiettivo è che il tuo materiale sia accessibile al più ampio pubblico possibile, l’opzione più indicata è scegliere una licenza di non esclusività.

Tuttavia, se vuoi dare un valore aggiunto al tuo materiale e limitarne l’utilizzo, puoi considerare di pubblicarlo come contenuto esclusivo su un sito come Dissolve.com, garantendo così una maggiore selezione dei licenziatari.

La protezione del materiale girato

Quando crei materiale video d’archivio, puoi stare tranquillo sapendo che la legge è dalla tua parte per proteggerti. Prima di tutto, gli accordi di licenza stabiliscono obblighi contrattuali tra il licenziatario e il sito che ospita il tuo filmato. Se il licenziatario viola l’accordo di licenza, questa può essere prontamente annullata e l’uso continuato del tuo filmato considerato una violazione contrattuale. Inoltre, la legge sul diritto d’autore fornisce una forma di protezione contro l’uso improprio del materiale video d’archivio.

Le licenze sopra menzionate limitano l’utilizzo del tuo filmato e la violazione di tali termini può costituire una violazione dei diritti d’autore. Ad esempio, se un licenziatario per uso singolo decide di utilizzare il tuo filmato per due progetti diversi, viola sia l’accordo di licenza che i diritti d’autore in uno di questi progetti. La maggior parte dei siti web che ospitano materiale video d’archivio offre un servizio di assistenza dedicato in caso di problemi e alcuni dispongono di consulenti legali interni pronti a dare supporto.

Inoltre, come utente di materiale video d’archivio per un progetto più ampio, hai la possibilità di proteggere il tuo progetto, incluso il materiale video d’archivio proveniente da qualsiasi fonte, in base alla legge sul diritto d’autore, che tutela l’opera di ingegno. Dovresti identificare chiaramente il materiale video d’archivio come contenuto preesistente nella tua richiesta. I tuoi diritti d’autore sono automaticamente applicabili al tuo lavoro non appena lo crei, ma una volta che lo hai depositato.