L’icona Tedd Patterson fa tappa all’Hype di Castel Volturno per una notte di “fusione”

Sonorità underground, deep e ritmi percussivi vicini all’afro… Sarà “fusione”, la parola d’ordine per accedere all’attesissimo party in programma per sabato 5 aprile, dalle 23 alle prime luci dell’alba, all’Hype Discoteca di Castel Volturno (Caserta).

Una serata unica, che vedrà protagonista indiscusso in console, Tedd Patterson, uno dei dj più amati e stimati a livello mondiale, vera e propria icona dell’House Music.

Inimitabili e mai uguali, i suoi coinvolgenti set eclettici e di spessore, frutto di un sapiente mix di generi musicali diversi, caratterizzati sempre da selezioni coraggiose, molto varie e ricche di contrasti. “Non ho paura di correre rischi – ha dichiarato tempo fa il dj statunitense -. Questa caratteristica è diventata la mia firma e a me va benissimo”.

Una lunga carriera quella di Patterson, nato negli anni Settanta a Savannah, in Georgia, diventato ben presto uno dei dj più richiesti a New York e non solo, salendo in cattedra, pardon, in console in ritrovi storici Usa, come Sound Factory Bar, Save The Robots, Crowbar e Sugar Babies o dilettandosi al mixer di club iconici come Ministry Of Sound di Londra e Pacha di Ibiza. Una passione, la sua, che ancora ora oggi, lo catapulta da una parte all’altra del globo, per far scatenare in pista, House music lover di ogni età.

Ad alternarsi con lui sabato sera in console, all’Hype Discoteca, i dj: Dottangelo, Pino Neri e Vibra. Infoline: 377 0283207.