“L’idea e L’Uomo”: successo per la presentazione del libro di Vincenzo Moretto

L’antisala dei Baroni al Maschio Angioino, ha accolto sin dalle prime ore del 13 Gennaio 2023, una folta partecipazione di Amici,Consiglieri, Sindacalisti, Industriali, Intellettuali,che hanno risposto all’invito. Tanti sono stati gli Interveti, tra questi l’ex Presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Prof.Raimondo Pasquino, l’ex Assessore di Casalnuovo, dott. Enzo Orefice, dott. Pietro Cafasso già Consigliere comunale.La Prefazione è di Roberto D’Angelo. Tutti gli interventi hanno messo in evidenza la figura Sindacale politica ed umana dell’uomo, che nasce nel popolo quartiere Vasto dove tutt’ora vive. La sua scelta Sindacale è ispirata dalla figura di Filippo Corridoni,ispiratore del Sindacalismo Nazionale .La passione politica sarà la stessa del Padre Salvatore, questi tra i fondatori del MSI.L’idea e L’Uomo è uno spaccato di Vita” a volte esaltando ,spesso diventa anche un rischio durante gli anni bui del Terrorismo. Questo libro rappresenta quanto Moretto ha fatto, quanto si poteva fare e quanto ancora si deve e si può fare.Tutti gli interventi si sono conclusi, con invitare a leggerlo, merita di essere letto, perché ricco di umanità, ma è uno strumento per chi fa politica, solo per passione, per gli interessi della collettività