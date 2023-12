Lidl Italia, inaugurati due nuovi supermercati: 31 assunzioni (13 a San Vitaliano, in provincia di Napoli)

Lidl Italia, catena di supermercati leader nella Gdo con oltre 730 punti vendita nel Paese, festeggia oggi due inaugurazioni in contemporanea, da Nord a Sud. L’azienda, infatti, ha tagliato il nastro sia a Carnate (MB) che a San Vitaliano (NA), dove aprono al pubblico due nuovi punti vendita. Questa operazione genera complessivamente un impatto occupazionale positivo con l’assunzione di 31 nuovi collaboratori, i quali si uniscono così alla grande squadra Lidl, di cui fanno parte più di 21.000 persone su tutto il territorio nazionale.

Il nuovo store di San Vitaliano

Inaugura oggi, alla presenza della sindaca di San Vitaliano Rosalia Anna Masi, il trentaduesimo store Lidl in Campania, undicesimo nella sola provincia di Napoli. Questa apertura porta con sé un positivo risvolto dal punto di vista occupazionale grazie all’assunzione di 13 nuovi collaboratori.

“A nome dell’intera amministrazione rivolgo sinceri auguri alla catena Lidl Italia – ha commentato il sindaco di San Vitaliano Rosalia Anna Masi – per aver scelto di investire sul nostro territorio, in una zona divenuta quasi centrale, con interventi ecosostenibili, che andranno sicuramente ad influire positivamente sulla qualità di vita del Paese, apportando senz’altro una maggiore valorizzazione del contesto urbano esistente, non solo sotto l’aspetto economico, ma anche sul risvolto socio-culturale”.

“Siamo entusiasti di annunciare l’apertura del nostro nuovo supermercato al servizio alla comunità di San Vitaliano – ha affermato Maurizio Cellini, Direttore Regionale di Lidl Italia -. Ringrazio l’amministrazione comunale per la proficua collaborazione che ha reso possibile l’apertura del nostro punto vendita, una struttura costruita nel rispetto del tessuto urbano circostante e che osserva appieno le importanti misure che Lidl ha attuato verso la completa sostenibilità energetica”.

Una struttura green

Situato in via Nazionale delle Puglie, il nuovo supermercato di San Vitaliano presenta un’area vendita di oltre 1.300 mq ed è stato realizzato utilizzando metodi di costruzione mirati a ridurre il più possibile l’impatto ambientale e a massimizzarne l’efficienza energetica. L’edificio, infatti, rientra in classe A4, dispone di un impianto fotovoltaico da 166 kWh e utilizza energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Sempre in ottica green, lo store è dotato di ampie vetrate per sfruttare al meglio la luce naturale e di un impianto di luci a LED che consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alle precedenti tecnologie. A disposizione della clientela, nel parcheggio esterno sono presenti oltre 130 posti auto.

Tutto il necessario per una spesa di qualità

Il supermercato presenta, si legge in una nota, “un look moderno e funzionale. All’ingresso i clienti vengono accolti dal reparto frutta e verdura, dove è disponibile una vasta scelta di referenze che vengono consegnate fresche ogni giorno. Segue l’angolo panetteria, con un assortimento ricco e gustoso di pane caldo e fragrante, insieme a un’ampia varietà di prodotti da forno dolci e salati. Completano la proposta i prodotti dedicati alla cura della casa e della persona e per gli amici animali. Un vero e proprio one-stop shop in cui i clienti possono trovare tutto il necessario per una spesa completa e al miglior rapporto qualità-prezzo. Per garantire la massima flessibilità di servizio, il supermercato è aperto al pubblico dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 22″.

Un Natale all’insegna della solidarietà

Torna per il sesto anno il progetto natalizio a favore della Croce Rossa Italiana che vede come protagonista il Panettone Classico a marchio Deluxe. Infatti, per ciascun panettone solidale messo in vendita presso i propri store a partire dal 4 dicembre, Lidl ne ha donato uno alla Croce Rossa Italiana. Quest’ultima, a sua volta, è pronta a distribuirlo attraverso i propri Comitati territoriali per sostenere, grazie al ricavato, le attività che i Volontari portano avanti quotidianamente a favore delle persone più vulnerabili. Un dolce, disponibile per tutti i clienti della Catena, che non è solo buono ma fa anche del bene.