Lidl: piano assunzioni per oltre 200 diplomati e laureati

La multinazionale assume Commessi, Addetti alla Vendita, Operatori di Filiale in tutta Italia.

Il piano assunzioni di Lidl, multinazionale della grande distribuzione, prevede l’assunzione di oltre 200 diplomati e laureati, che saranno inseriti presso gli oltre 600 punti vendita presenti sul territorio nazionale. Le figure maggiormente ricercate da Lidl sono: Addetti alla Vendita, che dovranno gestire tutte le attività di cassa, collaborare con il team per una gestione ottimale del punto vendita, rifornire i prodotti sui bancali, sistemare e tenere puliti i locali e preparare i nuovi articoli in promozione; Operatori di Filiale, i quali dovranno occuparsi dei clienti rendendo la loro spesa più piacevole, preparare e gestire i nuovi articoli in promozione, ordinare i prodotti sugli scaffali e assicurare la pulizia all’interno ed all’esterno della filiale. Le altre figure ricercate riguardano Commessi Specializzati, che dovranno dare assistenza ai clienti, definire i turni del personale, verificare i prezzi e l’assortimento dei prodotti esposti, curare l’aspetto del punto vendita e garantire il rispetto delle normative di legge sulla sicurezza del personale; Operatori di Magazzino, che dovranno separare, suddividere e smistare all’interno del magazzino i vuoti e i mezzi ausiliari provenienti dalle filiali o dalle altre piattaforme logistiche, svolgere le attività necessarie al mantenimento dell’ordine e della pulizia degli strumenti e del luogo di lavoro, svuotare i contenitori di rifiuti presenti in magazzino e gestire il flusso delle merci. L’azienda ricerca persone affidabili, flessibili, motivate, dinamiche, precise, con spiccate capacità organizzative, attitudine al lavoro di squadra e al problem solving, attenzione al dettaglio, orientamento al cliente e capacità decisionali.

