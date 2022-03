Lidl, un euro a ‘L’Albero della Vita’ per ogni uovo di Pasqua Deluxe

(Adnkronos) – Dopo l’edizione di successo del 2021, che ha visto la donazione di oltre 42.000 euro, torna la Pasqua Solidale di Lidl Italia. A partire da lunedì 28 marzo, infatti, l’Insegna donerà 1 euro a L’Albero della Vita per ogni uovo solidale Deluxe (cioccolato al latte con nocciole) venduto in uno dei 700 punti vendita in Italia in cui è disponibile.

Obiettivo: sostenere tre progetti. Si tratta di: Varcare la Soglia, presente a Milano, Genova, Perugia, Catanzaro, Napoli e Palermo questo programma aiuta le famiglie in povertà estrema con figli minori a superare il momento di disagio e difficoltà; ZeroSei, una vera e propria casa, a Milano, nata per prendersi cura dei bambini da 0 a 6 anni, allontanati dal nucleo familiare di origine per gravi incurie fisiche e affettive, violenze e abusi; Rondine, un progetto che nel quartiere di Baggio a Milano accoglie donne e madri sole e i loro bambini che arrivano da situazioni di violenza, maltrattamenti, degrado, povertà e le aiuta a ritrovare fiducia e serenità, una casa e un’occupazione, grazie a una équipe specializzata dedicata, affinché il nucleo familiare raggiunga una piena autonomia.

“Da quando abbiamo aperto il nostro primo punto vendita in Italia, trent’anni fa, ad oggi, abbiamo compiuto un importante percorso insieme a molte realtà sociali presenti sui territori in cui operiamo. Tra queste, L’Albero della Vita, realtà che supporta bambini e famiglie in difficoltà, con la quale collaboriamo ormai da due anni. È per noi, quindi, motivo di orgoglio annunciare anche per il terzo anno questa importante iniziativa, attraverso cui ci auguriamo di poter continuare a fare sempre di più la differenza per molte persone”, ha commentato Alessia Bonifazi, Responsabile Comunicazione&Csr di Lidl Italia.

“È per noi motivo di orgoglio e gioia poter rilanciare per il terzo anno consecutivo la partnership con Lidl Italia. Questo è per noi un anno molto importante perché tagliamo il traguardo dei 25 anni di attività. Il sostegno che Lidl ci conferma ogni anno con questo progetto è preziosissimo, soprattutto in un periodo così complesso che ci vede impegnati, oltre che sulle nostre tradizionali attività volte al contrasto della povertà, in particolare minorile, in Italia e nel mondo, anche su due grandissimi fronti emergenziali, la pandemia e la guerra in Ucraina”, ha sottolineato il presidente di Cooperativa L’Albero della Vita, Giuseppe Di Rienzo.