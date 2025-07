Lido Mappatella, la spiaggia aperta alla città torna terra di conquista degli abusivi. La denuncia di Borrelli

Il Lido Mappatella, la spiaggia comunale di Napoli restituita ai cittadini, è “nuovamente terra di conquista degli abusivi. Si rivede in azione il soggetto che fitta ombrelloni e vende bibite illegalmente imponendo con prepotenza il pizzo a chi volesse andare a godersi un pezzo spiaggia libera, che peraltro il Comune ha attrezzato con sedie e ombrelloni, che già fu fermato in precedenza dal deputato mentre cercava di affittare sedie e ombrelloni”. Lo denuncia il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ritiene: “inaccettabile la prepotenza su una spiaggia del Comune. I miei continui sopralluoghi e denunce hanno contribuito a mettere in evidenza la presenza molesta degli abusivi al Lido Mappatella e a liberare l’area dai malfattori, da coloro che vivono estorcendo in mille modi denaro ai cittadini perbene”.

Secondo il deputato Borrelli al Lido Mapparella di Napoli “la malerba è difficile da estirpare, occorre presidiare con costanza e puntualità i luoghi sensibili dove il malaffare facilmente si annida. Non è difficile in estate anticipare ed impedire l’insorgere di attività estorsive a danno della collettività in luoghi come Rotonda Diaz, basta volerlo. Difenderemo a denti stretti questo luogo restituito, dopo le nostre battaglie, a napoletani e turisti e non consentiremo a nessuno di farne sede di loschi affari”.