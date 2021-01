Lifestyle: quali sono i profumi da uomo più amati?

Scegliere un profumo da uomo non è cosa semplice. Sono tante le caratteristiche da considerare e numerosi i fattori che determinano la scelta. Ci sono, però, alcuni profumi che non possono non piacere. Pensiamo ad esempio al profumo Acqua di Giò profumo. Parliamo di un profumo della casa Armani che è ispirato all’isola di Pantelleria, dove lo stilista trascorre le vacanze. Acqua di Giò è un profumo fresco e trasparente, la sua fragranza ha il pregio di unire la dolcezza ed il salato in un effetto dolce-amaro che evoca la pelle inzuppata dall’acqua e dal sale. Acqua di Giò ha la forza dell’acqua e l’impeto dell’aria e si rivolge agli uomini moderni alla ricerca di autenticità e di armonia con elementi naturali, alla ricerca della vera bellezza dalle forme pulite.

La fragranza è contenuta in un flacone molto semplice, di vetro satinato trasparente, terminante con un tappo grigio perla; la semplicità del flacone si ripresenta anche sulla scatola bianca, ornata solo dal nome e dal marchio, firmato dal designer francese Fabien Baron.

Acqua di Giò Profondo

Sempre della casa Armani non possiamo non citare Acqua di Giò Profondo. Si tratta di una interpretazione nuova del profumo Acqua di Giò che presenta forti note marine, essenze aromatiche e un accordo marino legnoso per riportare la fragranza alle sue origini: il mare. Più di una fragranza, questa Eau de Parfum è un’affascinante immersione nel cuore della propria anima, che racchiude i valori di libertà, sensorialità e mascolinità contemporanea rivelando una dimensione sempre più profonda. Si apre con mandarino verde e bergamotto e le note marine iconiche di Acqua di Giò conferiscono un tocco profondamente acquatico e quasi ghiacciato.

Rosmarino, lavanda, cipresso e assoluto di lentisco si fondono nel cuore. Infine, le note legnose del patchouli e avvolgenti del muschio incontrano il tocco salino dell’accordo ambrato minerale della base, dando vita a una fragranza dalla mascolinità profonda e intensa. Il raffinato colore blu marino intenso e quasi opaco del flacone in vetro smerigliato è un omaggio alla tonalità più iconica di Giorgio Armani.

Davidoff Cool Water

Restando in tema marino uno dei più amati è il profumo Davidoff Cool Water, il profumo che esalta la virilità dell’uomo richiamando la forza delle onde. Creato nel 1988 da Pierre Bourdon, Davidoff Cool Water è a tutt’oggi una delle fragranze più vendute al mondo per questa sua anima unica appartenente alla famiglia aromatica-acquatica.

L’alchimia tra uomo e natura esplode nel mix delle note di questo profumo fresco e avvolgente, diventato un’icona nel mondo maschile. Un’icona come lo è anche il flacone: una boccetta che si sviluppa in verticale, con forti sfaccettature su uno spesso vetro blu, scritte in bianco ed un alto tappo nero.

Jean Paul Gaultier Le Male

Chiudiamo con un grande classico: Jean Paul Gaultier Le Male. La potenza del vivace cardamomo nelle note di testa si unisce alla freschezza della lavanda e dell’iris nel cuore della composizione. La vaniglia emerge nel fondo della fragranza e crea dipendenza. Questo profumo lascia un elegante scia legnosa orientale che incarna il carisma e il fascino di un leader. L’iconica latta di Le Male appare lucida e metallica: le sue eleganti tonalità maschili di nero e marrone scuro sono ulteriormente esaltate dall’oro che distingue gli ufficiali.