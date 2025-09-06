Musica, Ligabue alla Reggia di Caserta: quando il rock incontra il barocco

La Reggia di Caserta non è un luogo qualsiasi. È un simbolo, un monumento che parla di re e di battaglie, di arte e di potere. Ma stasera, sabato 6 settembre 2025, quelle mura barocche diventeranno un’enorme cassa armonica per il rock di Luciano Ligabue.

Dalle 21, in Piazza Carlo di Borbone, davanti a più di 35mila persone, andrà in scena “La Notte di certe notti”, una celebrazione che prende l’energia di Campovolo e la porta al Sud, trasformando la Reggia in un’arena musicale senza precedenti.

Il concerto non è solo una data del tour: è un anniversario. Ligabue festeggia i trent’anni di “Buon compleanno Elvis” e di “Certe notti”, oltre ai vent’anni dal primo Campovolo. E lo fa con un live che scorre attraverso i capitoli della sua carriera: “Balliamo sul mondo” per accendere la folla, “L’odore del sesso” come scarica sensuale, “Il sale della terra” e “Ho smesso di tacere” per ricordare che il Liga ha sempre avuto anche una voce civile.

Poi ci sono le ballate che hanno marchiato generazioni: “Ho messo via”, “Piccola stella senza cielo”, “L’amore conta”. E i momenti di pura festa, da “Bar Mario” a “Non è tempo per noi”. Fino a quella “Certe notti” che in una cornice come la Reggia promette di diventare più di una canzone: un inno, un abbraccio collettivo sotto il cielo campano.

Caserta oggi è una città blindata dal piano traffico straordinario. Dalle 12:00 alle 3:00 della notte strade chiuse e divieti circolano intorno alla Reggia. Niente parcheggio sotterraneo in Piazza Carlo di Borbone: chi arriva in auto deve uscire a Caserta Nord e lasciare la macchina in zona Viale Giulio Douhet o Via Giuseppe Fanin, per poi proseguire a piedi.

Chi sceglie il treno troverà un percorso pedonale segnalato lungo Viale Douhet, pensato per convogliare i fan direttamente verso la piazza del concerto.

Per chi non potrà esserci fisicamente, l’appuntamento resta comunque speciale. RTL 102.5 e Radiofreccia racconteranno la giornata in diretta: dalle 16:00 alle 18:00 collegamenti dalla LigaStreet, il villaggio musicale allestito attorno alla Reggia, e poi dalle 21:00 il live integrale in radio e in streaming su RTL 102.5 Play.

La scaletta attesa

La probabile scaletta, basata su quella di Campovolo, mette insieme inni generazionali e gemme di catalogo: