Ligabue, sold out alla Reggia di Caserta: il 6 settembre la seconda tappa de “La notte di Certe Notti”

Sabato 6 settembre Luciano Ligabue salirà sul palco della Reggia di Caserta per la seconda tappa del suo concerto-evento La notte di Certe Notti, un appuntamento che celebra i trent’anni di Buon Compleanno Elvis e che dopo il debutto a Campovolo si conferma come una delle operazioni più ambiziose e sentite del rock italiano contemporaneo. I biglietti sono esauriti da tempo: non è solo la nostalgia a riempire le venue, ma l’idea di un ritorno consapevole a una stagione musicale che ha lasciato un segno, ancora oggi ben riconoscibile nei testi e nell’immaginario di Ligabue. La scelta della Reggia non è casuale: monumentalità, storia e rito collettivo si incrociano in uno spazio che diventa palcoscenico e luogo della memoria condivisa. Intorno al live nasce un ecosistema che supera il semplice concerto: il LigaVillage, aperto già dal 5 settembre (anche per chi non ha il biglietto), ospiterà mostre, memorabilia, area cinema, tribute band, spazi per il sociale, aree kids, talk e punti ristoro curati da Nunu’s Italia, con food truck che celebrano le eccellenze gastronomiche campane in chiave sostenibile. Il braccialetto RFID, spedito gratuitamente a casa e valido come biglietto, sostituisce ogni supporto fisico e permette l’accesso al concerto e all’app ufficiale, pensata per offrire mappe, aggiornamenti e contenuti esclusivi. La dimensione digitale si affianca a quella materiale senza sostituirla, e accompagna i fan dall’arrivo fino al post-evento. Il viaggio di Certe Notti però non finisce a Caserta: nel 2026 la festa si sposta a Milano, con una data allo stadio San Siro il 20 giugno, e a partire dal primo maggio prenderà il via Certe Notti in Europa, con tappe a Barcellona, Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo. È la prima volta che Ligabue porta in tour fuori dall’Italia un progetto tanto radicato nella sua storia e in quella di chi lo ha seguito fin dall’inizio. Trent’anni fa Certe notti non era solo una canzone, ma un manifesto di libertà e disillusione, di gioventù e stanchezza, una fotografia esatta di un’Italia che stava cambiando. Portarla ora in scena, dentro spazi simbolici e davanti a un pubblico trasversale, è più di un amarcord: è un gesto artistico e culturale che fa i conti con il tempo, senza timore di attraversarlo.