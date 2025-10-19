L’ignoranza dell’economia

di Annamaria Spina

In economia, il termine ignoranza non indica semplicemente la mancanza di informazioni ma “un’assenza di coscienza delle proprie relazioni economiche”. Ignoranza è non sapere, ma anche non vedere, non comprendere il nesso che lega le nostre scelte quotidiane ai grandi equilibri collettivi. L’economista Friedrich Hayek definiva l’ignoranza come la condizione originaria di ogni sistema economico: nessun individuo, diceva, può conoscere tutto. Dobbiamo ritenere, tuttavia, che, se l’ignoranza è inevitabile, la “consapevolezza della propria ignoranza” diventa un dovere civico. L’economia non fallisce perché l’essere umano non sa tutto, ma perché “non sa di non sapere”.

Ignorare il funzionamento dei mercati, delle istituzioni finanziarie, del debito pubblico o del valore reale del denaro non è un difetto individuale ma un problema sistemico che genera fragilità, manipolabilità e diseguaglianza. Quando l’ignoranza economica diventa collettiva, si trasforma in “vulnerabilità democratica”. L’Italia soffre, più di molti altri Paesi avanzati, di un diffuso deficit di conoscenza economica. Le ricerche internazionali (OCSE, Banca Mondiale, Consob) mostrano che solo il 33% degli italiani comprende concetti elementari come inflazione, tasso d’interesse, rischio e diversificazione. Il livello medio di alfabetizzazione finanziaria è inferiore del 20% rispetto alla media europea, e meno del 10% dei cittadini conosce strumenti di risparmio alternativi al conto corrente. La maggioranza non sa valutare il costo reale del credito, l’incidenza fiscale o il rendimento netto dei propri investimenti.

Tutto ciò genera un effetto a cascata: famiglie vulnerabili ai cicli di crisi, giovani impreparati alla gestione del reddito, cittadini che si sentono esclusi dai linguaggi economici e istituzioni percepite come distanti. L’economia diventa così una materia per pochi, e la conoscenza economica smette di essere un diritto per trasformarsi in un privilegio. Eppure, sapere come funziona l’economia non significa diventare esperti di finanza: significa imparare a vivere insieme in modo più consapevole.

Molti Paesi hanno riconosciuto questa urgenza come una priorità politica. La Svezia ha introdotto l’educazione economica come materia obbligatoria, collegandola all’etica e alla sostenibilità. La Finlandia ha adottato una strategia nazionale di formazione economica lungo tutto l’arco della vita. La Svizzera lega la responsabilità economica alla partecipazione democratica, il Canada promuove l’educazione esperienziale e i Paesi Bassi utilizzano piattaforme pubbliche che mostrano come le scelte individuali influenzino il bilancio nazionale. In tutti questi casi, la conoscenza economica è intesa come competenza etica, non tecnica.

In Italia, invece, la formazione economica rimane frammentata, affidata a iniziative episodiche e a interessi privati. Manca una strategia nazionale che riconosca la consapevolezza economica come infrastruttura culturale. La conoscenza, invece, è la prima forma di libertà. Un Paese che non sa leggere il proprio bilancio collettivo non può scegliere il proprio destino.

Da questa riflessione nasce una proposta: il BCP – Bilancio Civile Personale, un’infrastruttura pubblica e digitale che restituisca a ogni cittadino la consapevolezza del proprio ruolo economico, sociale e ambientale. Il BCP non è un semplice strumento informativo, ma un modo nuovo di leggere se stessi attraverso l’economia, una finestra che restituisce senso e misura alle scelte quotidiane. Una piattaforma trasparente che raccoglie e restituisce in modo etico le informazioni che oggi vengono disperse o usate per profilare il consumo. Tutti noi, quotidianamente, lasciamo tracce economiche: acquisti, spostamenti, risparmi, scelte energetiche. Questi dati, che oggi alimentano algoritmi commerciali e consigli per gli acquisti, potrebbero invece essere utilizzati per restituire conoscenza, non pubblicità; opportunità, non persuasione.

Il BCP funzionerebbe come una sorta di profilo MIFID della coscienza civile. Se il MIFID misura il grado di conoscenza finanziaria di un individuo per orientarne le scelte d’investimento, il BCP misurerebbe la consapevolezza economica e sociale che ciascuno esprime attraverso i propri comportamenti. Dove il MIFID serve a tutelare l’investitore, il BCP servirebbe a educare il cittadino, non indicherebbe prodotti, ma principi, non suggerirebbe dove investire, ma come vivere meglio in relazione all’economia.

A differenza dei sistemi di monitoraggio sociale, come quello introdotto in Cina con il “social credit system”, il BCP non nasce per controllare ma per liberare. Là dove i dati vengono usati per valutare e classificare, qui diventano uno strumento di emancipazione. L’obiettivo non è punire o premiare, ma rendere visibile la propria impronta economica, offrendo al cittadino la possibilità di migliorarsi, di comprendere, di scegliere con maggiore consapevolezza. Il BCP non assegna punteggi morali ma restituisce valore culturale alle azioni quotidiane, trasformando il controllo in conoscenza e la sorveglianza in fiducia.

Attraverso il proprio codice fiscale, ogni cittadino disporrebbe di un profilo economico civico gestito da un’agenzia pubblica indipendente, in grado di aggregare in forma anonima dati su consumi, risparmio, energia e mobilità. La piattaforma restituirebbe indicatori chiari e leggibili, trasformando i numeri in consapevolezza. Ogni azione virtuosa genererebbe “crediti di conoscenza” convertibili in incentivi culturali o fiscali. Periodicamente, il cittadino riceverebbe un Rapporto Civile Personale, una sorta di diario economico e valoriale che racconterebbe la coerenza tra le sue scelte e i suoi principi.

I vantaggi sarebbero molteplici. Il BCP ridurrebbe l’analfabetismo economico rendendo la conoscenza accessibile e quotidiana. Aumenterebbe la partecipazione civica e finanziaria, trasformando i cittadini in protagonisti del sistema economico. Rafforzerebbe la fiducia tra Stato e individui, rendendo trasparenti i legami tra decisioni pubbliche e comportamenti privati. Stimolerebbe una nuova cultura del risparmio consapevole, orientata alla sostenibilità e alla responsabilità. E soprattutto invertirebbe la direzione del potere informativo: i dati, oggi merce di scambio per il mercato, tornerebbero a essere strumento di emancipazione.

Il Bilancio Civile Personale rappresenterebbe la quarta istituzione educativa accanto a famiglia, scuola e media. Collegherebbe il Ministero dell’Economia, il Ministero dell’Istruzione, la Banca d’Italia e la Consob in un ecosistema di conoscenza condivisa, capace di coniugare etica e trasparenza, numeri e vita reale.

L’ignoranza economica non è colpa del cittadino ma il segno di una società che ha separato la conoscenza dal potere. Riconoscere questo significa restituire dignità al sapere e riportare l’economia alla sua radice umana. Il BCP non è solo un progetto tecnologico ma una visione etica, un’economia in cui ogni individuo vede, sente e comprende il proprio peso nel mondo.

“Non c’è crisi più profonda dell’ignoranza e non c’è rinascita più potente della conoscenza”.